شكرا لقرائتكم خبر عن علشان ممكن يصيبهم.. FDA تطالب بإدراج الرجال بالدراسات الخاصة بسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA"، بأن يدخل الرجال ضمن الدراسات المتعلقة بسرطان الثدي، وذلك لدعم الفعالية، والسلامة، للمرضى الذكور المصابين بسرطان الثدي من خلال مجموعة متنوعة من تصميمات التجارب باستخدام مصادر بيانات مختلفة.



سرطان الثدى

وقال ريتشارد بازدور، مدير مركز الأورام بهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية " FDA "في بيان له: "نأمل أن تعمل التوصيات على تشجيع تطوير الدواء لعلاج سرطان الثدي لدى الذكور، وفي نهاية المطاف، توفر خيارات علاجية إضافية معتمدة من الهيئة للمرضى.

سرطان الثدي لدى الذكور..

في حين أن سرطان الثدي لدى الرجال أمر نادر الحدوث، إلا أنه يحدث بالفعل، يحدث بنسبة تصل لأقل من 1 % من جميع السرطانات لدى الرجال.

Advertisements

بالنسبة للرجال، يبلغ خطر الإصابة بسرطان الثدي مدى الحياة حوالي واحد من بين كل 833 شخصًا.



سرطان الثدى يصيب الرجال ايضا

وقال موقع" Breast Cancer"،مثل سرطان الثدي لدى النساء، يمكن أن يكون سرطان الثدي لدى الرجال إيجابيا لمستقبلات الهرمونات، مثل HER2 أو سلبية الــ HER2.

وأضاف الموقع، إنه نظرًا لأن عدد حالات سرطان الثدي لدى الرجال صغير نسبيًا مقارنة بعدد الحالات لدى النساء، فهناك نقص في المعلومات حول سرطان الثدي عند الذكور بشكل عام، تستند قرارات علاج سرطان الثدي عند الرجال عادة إلى دراسات على النساء.



هيئة الاغذية تطالب باجراء دراسات على الرجال

وقال بازدور، في حين أن بعض العلاجات المعتمدة من " FDA "،تعتبر محايدة من حيث النوع في دلالاتها، إلا أن العديد من العلاجات تتم الموافقة عليها للنساء فقط، فقد تكون البيانات الإضافية ضرورية لدعم مؤشرات وضع العلامات للرجال.