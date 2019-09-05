شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر السعودى العالمى الثانى لجراحة التجميل فى ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنظم جمعية الرعاية الجراحية التجميلية بالتعاون مع الجمعية العالمية لجراحة التجميل للسنة الثانية على التوالي المؤتمر السعودي العالمي الثاني لجراحة التجميل في تاريخ 6 - 9 ديسمبر، وذلك في فندق كراون بلازا أر دي سي ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .

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وأوضح استشاري جراحة التجميل ورئيس الجمعية والمؤتمر ورئيس الكلية الأمريكية للجراحين بالمملكة الدكتور جمال جمعة أن المؤتمر هذا العام سيكون أكبر وأشمل من حيث المحتوى والحضور والمتحدثين المحليين والعالميين، حيث يضم مجموعة من المؤتمرات بنفس التاريخ كلها تهتم بجراحة التجميل والترميم وجراحة تشوهات الوجه والفكين، وسيكون هناك يوم كامل للتمريض وهو " مؤتمر التمريض العالمي"، وذلك بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة الملك سعود.

وأشار الدكتور جمعة إلى أن المؤتمر سيضم أكثر من 30 متحدثًا دوليًا عالميًا من أمريكا وأوروبا وسيضم أكثر من 15 متحدثًا إقليميًا من دول الشرق الأوسط وأكثر من 25 متحدثًا محليًا بمجموع أكثر من 70 متحدثًا في المؤتمر، وسيقام على هامش المؤتمر أكثر من 12 ورشة عمل فريدة من نوعها بالمملكة وخاصة النقل الحي للجراحين لعمليات تتم على الهواء وذلك لنقل التكنولوجيا وآخر ما توصل إليه أفضل جراحي العالم.