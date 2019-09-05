شكرا لقرائتكم خبر عن تورم اللثة مشكلة خطيرة.. اعرف أسبابها وتجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم شديد فى الأسنان يصاحبه فى بعض الأحيان نزول الدم، فهذا الأمر يعد دليلا على وجود مشكلة ما فى اللثة، وهى التورم، ففى بعض الأحيان قد يكون تورما جزئيا أو كليا على حسب درجة التورم، لذا عليك التعرف على أسباب التعرض للتورم اللثة وتجنبه، وذلك وفقا لموقع "health".

يتعرض الشخص المصاب بتورم فى اللثة لبعض الأعراض والتى يجب توخى الحذر منها، وهى:

- احمرار شديد.

- ألم شديد فى اللثة.

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- حدوث نزيف من اللثة فى بعض الأحيان.

- رائحة فم كريهة.

وقدم التقرير العديد من الأسباب التى تزيد من فرص الإصابة بتورم اللثة، فنجد أن الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة كالسكر والضغط المرتفع معرضون للإصابة بتورم اللثة، كما أن الأشخاص الذين لا يتناولن السوائل بكثرة أكثر عرضة لهذا الأمر، والمدخنون أيضا يصابون بشكل دائم بتورم اللثة، كما يصبح الأشخاص المصابون بمشاكل فى الغدة الدرقية عرضة لهذا الأمر.

ولتجنب الإصابة بتورم اللثة عليك الإقلاع عن التدخين وتناول كميات كبيرة من الماء والأطعمة الغنية بالألياف، فهى تعمل على ترطيب الفم واللثة والحد من التعرض للتورم، كما عليك الاهتمام بنظافة الأسنان بشكل دائم، وذلك عن طريق تنظيفها جيدا.