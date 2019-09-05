المانجو تنظم مستويات الأنسولين فى الدم وتعزز القدرة الجنسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر المانجو من فواكه الصيف اللذيذة، تعشقها الغالبية العظمى من الناس وتعتبرها الفاكهه المفضلة بسبب طعمها اللذيذ والمنعش. وكشف الموقع الأمريكى "Medical News Today" عن الكثير من الفوائد المذهلة والمثيرة للغاية والتى نتعرف عليها، وتشمل: فوائد المانجو للجسم تقلل الكوليسترول: لاحتوائها على ألياف البكتين وفيتامين "ج" تعتنى بالبشرة: "ماسك المانجو" من أشهر الماسكات لمواجهة بثور الجلد تفيد مرضى السكر: تنظم مستويات الإنسولين فى الدم، وهى من الفواكة معتدلة السكر Advertisements تعزز الأداء الجنسى: لإنها من أهم مصادر فيتامين "هـ"، والذى يرتبط بالقدرة الجنسية تكافح السرطان: لاحتوائها على المواد المضادة للأكسدة والتى تحمى الجسم من الإصابة بالسرطانات المختلفة تساعد على فقدان الوزن تعزز وظيفة الجهاز الهضمى وتدفعه لحرق المزيد من السعرات الحرارية تعزز صحة العين: تحتوى شريحة واحدة من المانجو على 25% من احتياجات الجسم من فيتامين A، المهم للنظر 9- ضربة الشمس: كوب من عصير المانجو البارد يقى من ضربات الشمس.

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