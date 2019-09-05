ريجيم الصيام العكسي.. الشوكولاتة مسموحة وهذه أفضل فترة للانقطاع عن تناول الطعام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نجح ريجيم الصيام العكسي في إثبات نجاحه عند الكثير من الفتيات، بحسب خبراء التغذية، متفوقًا على غيره من أنواع الريجيم الأخرى، لهذا تحرص أخريات على اتباعه في تخسيس أوزانهن.

وأكد خبراء التغذية أن مميزات الصيام العكسي تكمن في أنه لا يشكل ضررًا على جسمكِ إلّا عندما يتم اتباعه بطريقة خاطئة، كما أن شرطه يكون بعدم تناول أية وجبة غذائية لمدة 16 ساعة في اليوم الواحد.

شروط إضافية للصيام العكسي

يُشترط فيه تناول الطعام بكميات منظمة خلال 8 ساعات في اليوم فقط، فمثلًا إذا تناولتِ طعام الفطور عند الساعة العاشرة صباحًا، فعليكِ لاحقًا تناول الغذاء عند الثانية تقريبًا، ومن ثم العشاء عند الخامسة، ومن ثم التوقف عن تناول أي شيء بعد السادسة مساء، حتى العاشرة صباحًا في اليوم التالي، وهكذا.

طبعًا تناول وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية أمر هام، فيمكنك مثلًا تناول قطعة من الحلوى، أو الشوكولاته، أو حصة من الفاكهة، أو المكسرات.

ولا يمكنكِ تناول الأطعمة بعد ذلك سوى الماء والمشروبات الساخنة من دون سكر وهي اليانسون، الشاي الأخضر، الزنجبيل، القرفة والقهوة.

ويشدد الخبراء على أن تكون وجبة الإفطار صباحًا وغيرها من الوجبات الغذائية خلال النهار غنية بالفيتامينات والمعادن، كما يُسمح بتناول الحلويات ولكن بكميات محدودة.

مميزات الريجيم الصيام العكسي

خسارة وزنكِ من 5 إلى 7 كيلوغرامات أسبوعيًا، خاصة وأنه يتميز بسرعة في عملية حرق الدهون، والأهم من ذلك هو محاربة السموم الموجودة في جسمك، بسبب شرب السوائل ما بعد السادسة مساء.

وأوضح خبراء التغذية أن الصيام العكسي يعالج الكثير من عيوب البشرة، والشعر، ويحافظ على الوزن المثالي باستمرار، ليس هذا فحسب بل إنه مسموح لكل الأعمار؛ الأطفال وكذلك الأمهات المرضعات.

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كيفية البدء بالريجيم؟

وبينوا أنه يصعب اتباع نظام ريجيم الصيام العكسي في بداية الأمر، نظرًا لأن هناك فتيات يفضّلن تناول الأطعمة والحلويات في ساعات المساء، ولكن لمن تريد تخسيس وزنها لابد للإدارة أن تكون حاضرة عندها، ثم تسهل الأمور فيما بعد، بل تعتاد على ذلك لأطول فترة ممكنة عندما ترى نتائج الريجيم على جسدها.

وحذّر الخبراء من تناول أطعمة خفيفة أو تناول قطعة من الحلوى في ساعات بدء الصيام؛ لأن ذلك لن يُفيد الريجيم أبدًا بل سيسبب زيادة في وزنك.

لريجيم الصيام العكسي أكثر من توقيت

أما بالنسبة لتحديد توقيت بدء الصيام العكسي بدقة؛ فيمكنكِ التوقف عن تناول الطعام عند الساعة الخامسة مساءً إذا كنتِ تبحثين عن خسارة كيلو غرامات بشكل سريع وبكفاءة عالية.

كما يمكنكِ التوقف عن الطعام عند الساعة الـ 6 مساءً، إذا كنت تبحثين عن خسارة كيلو غرامات قليلة من وزنكِ، وتسعين للتخلص من عيوب في جسدكِ، أما في حال بحثكِ عن جسم مثالي، فيمكنك بدء الريجيم عند الساعة السابعة أو الثامنة مساء حتى الصباح.

زيادة تأثير ريجيم الصيام العكسي.. كيف يكون؟

ولكيفية زيادة تأثير الريجيم بأقصى درجة ممكنة، عليكِ التقليل من تناول السكريات، وتناول الأطعمة التي تساعدك على حرق الدهون خلال ساعات النهار، وكذلك زيادة نشاطك اليومي.

كما ينصح الخبراء بتناول وجبة الإفطار بعد استيقاظك صباحًا بساعتين، ثم تشربين الماء بكثرة، إضافة إلى المشروبات التي تساعدك على حرق الدهون، على أن تكون خالية من الدسم والسعرات الحرارية.