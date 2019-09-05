شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تدل على ضعف مناعتك.. أبرزها الإرهاق المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهاز المناعة يلعب دوراً مهماً فى الحفاظ على صحتك، حيث يسبب ضعف جهاز المناعة فى الإصابة بالأمراض بكثرة وصعوبة الشفاء منها، كما تظهر علامات واضحة على الشخص الذى يعانى من ضعف جهاز المناعة، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز علامات ضعف المناعة، وفقاً لموقع "step to health".

أعراض ضعف المناعة

1. التعب المستمر

عندما تشعر بالإرهاق المستمر، بما فى ذلك الشعور بالتعب عند الاستيقاظ فى الصباح، فهذه علامة على أن جهازك المناعى ضعيف، ومن العلامات الأخرى هى الشعور بالتعب دون القيام بأى مجهود.

2- العدوى المتكررة تشير لضعف الجهاز المناعى

تعد التهابات المسالك البولية والتهابات المعدة أو اللثة كلها مؤشرات على أن شيئًا ما ليس صحيحًا، بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تعانى من الإسهال بشكل متكرر، فقد يشير ذلك أيضًا إلى ضعف الجهاز المناعي.

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3. الحساسية

بعض الناس أكثر عرضة للمعاناة من الحساسية من الآخرين، حيث يمكن أن تشكل أشياء مثل الغبار أو حبوب اللقاح أو العوامل البيئية الأخرى تهديدًا لبشرتك أو الأغشية المخاطية، إذا كانت هذه هى حالتك فمن المحتمل أيضًا أن يكون لديك نظام مناعى ضعيف.

4. نزلات البرد المتكررة

الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعى عادة ما يمرضون أكثر ويعانون من نزلات البرد المتكررة.

5. الجروح بطيئة الشفاء

الجروح التي لا تشفى وتصاب بالتهاب من أعراض ضعف الجهاز المناعي.