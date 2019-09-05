"ديلى ميل": تحقيقات لمعرفة سبب وفاة شخصين نتيجة تدخين السجائر الإلكترونية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن المسئولين الصحيين أعلنوا أن الوفاة الناجمة عن مرض الرئة لدى سكان ولاية أوريجون، بالولايات المتحدة الأمريكية، قد تكون الوفاة الثانية المرتبطة بأبخرة "السجائر الإلكترونية".

وأفاد مسئولو الصحة فى ولاية أوريجون بوفاة شخص فى يوليو بسبب مرض رئوى عنيف، وكان الشخص قد استخدم السجائر الإلكترونية قبل وفاته، ويشتبه المسئولون فى أن الأبخرة قد تسببت فى تدهور رئتهم.



السجائر الالكترونية ومخاط رها

وقالت الصحيفة، فى الأسبوع الماضى، توفى شخص فى ولاية إلينوى لأسباب مماثلة، وكان أول حالة وفاة يشتبه فى أن تكون مرتبطا مع تدخين السجائر الألكترونية.

تأتى هذه الوفاة فى أعقاب الوفاة الأولى التى أبلغ عنها من مرض مرتبط بالأبخرة فى إلينوى الأسبوع الماضى، وتعتبر وفاة أوريجون الثانية من بين أكثر من 200 حالة أمريكية من حالات أمراض الرئة الغامضة التى ستصبح قاتلة.

وقالت الدكتورة آن توماس، طبيبة الصحة العامة فى هيئة الصحة العامة فى ولاية أوريجون: "لا نعرف بعد السبب الدقيق لهذه الأمراض، سواء كانت ناجمة عن الملوثات، أو المكونات الموجودة فى السائل، أو أى شىء آخر بالجهاز نفسه".

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ومع ذلك فإن المعنى الضمنى هو أن مسئولى الصحة، يشتبهون فى أن شيئًا ما فى السجائر الإلكترونية يسبب مرضًا مميتًا فى بعض الأحيان، يعمل المسئولين فى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، مع الإدارات الصحية فى 25 ولاية على الأقل، لتحديد كيف تسبب السجائر الإلكترونية هذه الأمراض.



تحقيقات لمعرفة سبب الوفيات الناتجة عن السجائر الالكترونية

وأوضحت الصحيفة، أنه كان لدى مريض أوريجون نفس أنواع الأعراض المُبلغ عنها فى 215 حالة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه فى معظم هذه الحالات، إن لم يكن جميعها، يبدأ بضيق التنفس، وألم فى الصدر، يتطور إلى السعال والقىء والتعب والإسهال والحمى وإنقاص الوزن.

وأكد التقرير أن المرضى الذين يعانون من أشد الحالات خطورة، ينتهى بهم المطاف فى المستشفى مصابين بأمراض رئوية شديدة الضرر، والتى غالباً ما تظهر أنها مصابة بالتهاب رئوى، فى بعض الأحيان يجب أن يتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعى، فى غيبوبة، أو كما هو الحال بالنسبة لشخص أوريجون الذى توفى.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض، يبدو أن أمراض الرئة نتجت عن تبخير كل من القنب، والنيكوتين من النكهات المختلفة، حيث أبلغ بعض المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى، عن استخدام سوائل السجائر الإلكترونية التي اشتروها في الشارع، مما دفع الوكالة الصحية إلى تحذير الأمريكيين من هذه المنتجات.

ونصح مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، أى شخص ليس بالفعل مستخدمًا للنيكوتين بالتوقف عن التبخير، خاصةً إذا كان صغيراً أو المرأة الحامل أو المرضى.