شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها سرطان الثدي.. 4 أنواع سرطان تصيب النساء والان مع التفاصيل

بالتزامن مع حلول سبتمبر، شهر التوعية بالسرطانات التي تصيب النساء منذ عام 1999، قدمت المؤسسة مجموعة من المعلومات عن الأنواع الأكثر شيوعا التي تستهدف المرأة، وأعراضها وأسبابها وكيفية تجنبها، باعتبارها عضوا في المبادرة الدولية الجلوباثون للقضاء على سرطانات المرأة.

سرطان الثدي الأكثر شيوعا بين النساء، وهو عبارة عن انقسام خلايا أنسجة الثدي ونموها دون الخضوع لأنظمة التحكم الطبيعية في الجسم، وقد تغزو هذه الخلايا النسيج المحيط بالثدي، كما يمكن أن تنتقل لأجزاء الجسم عن طريق الدم أو الجهاز الليمفاوي إذا لم يتم علاجها.

تتمثل أعراضه في وجود كتل أو أورام بالثدي، أو وجود تورم في الغدد الموجودة تحت الإبط، أو كبر حجم الثدي.

ثاني أكثر الأورام السرطانية التي تصيب النساء على مستوى العالم، وهو عبارة عن نمو خلايا غير مسيطر عليها في منطقة عنق الرحم، عادة ما يتطور وينتشر بشكل بطيء.

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يمثل أعلى نسبة إصابة بين سرطانات الجهاز التناسلي (عنق الرحم والمبيض والمهبل) بواقع 500000 حالة جديدة في جميع أنحاء العالم كل عام.

وتعتبر السيدات بين سن 40 و50 عاما الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

يصيب هذا النوع المبايض، وحتى الآن لا يعرف السبب الرئيسي للمرض لكن هناك عوامل تزيد احتمالية الإصابة به، مثل التاريخ العائلي للمرض والتعرض للإشعاع.

ومعظم الإصابات تحدث لنساء تتراوح أعمارهن بين 55 و74 عاما.

من الأورام الخبيثة النادرة وغالباً ما يكون مهاجراً من الأعضاء المحيطة أو أعضاء بعيدة، كما يعد السرطان المهبلي الأولي مرضا نادرا، ويُعرف بأنه ينشأ في المهبل فقط ولا يشمل فم عنق الرحم الخارجي أو الفرج.