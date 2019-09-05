شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: أجزاء صغيرة من البلاستيك قد تدخل جسم الإنسان عبر الهواء والان مع التفاصيل
أكدت دراسة جديدة عن أن أجزاء صغيرة من البلاستيك قد تدخل جسم الإنسان عبر الهواء الذي يستنشقه والطعام الذي يتناوله.
واستعان الباحثون، في دراستهم التي نشر تقرير عنها في دورية "سجلات الطب الباطني"، بـ8 أشخاص من مواقع جغرافية متنوعة، وفحصوا عينات من برازهم ووجدوا أن جميعها تحتوي على أجزاء من البلاستيك.
وكتب فريق من العلماء، بقيادة الدكتور فيليب شوابل من جامعة فيينا الطبية: "أظهرت هذه السلسلة الصغيرة من الحالات أن العديد من المواد البلاستيكية الدقيقة كانت موجودة في البراز البشري، ولم تكن أي عينة خالية من هذه الجسيمات".
وأوضح الباحثون: "هناك حاجة لدراسات أكبر للتحقق من صحة هذه النتائج. علاوة على ذلك هناك حاجة ماسة إلى إجراء بحوث على منشأ الجسيمات البلاستيكية الدقيقة التي يبتلعها البشر واحتمال امتصاصها في الأمعاء والآثار المترتبة على صحة الإنسان".
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