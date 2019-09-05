شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحصول على أسنان بيضاء وجذابة والان مع التفاصيل

قال الدكتور خالد عادل، اختصاصي جراحات الفم والأسنان في مصر، إن مهمة الطبيب تتركز حول الوصول بعملية التبييض إلى أفتح لون على نظام مسطرة الألوان (Vita Systeme) وهو إما A1 أوB1 مهما كانت نوع مادة التبييض.

ووفقا للعين الإخبارية، أكد عادل على ضرورة الحفاظ على بياض أسنانه واتباع التعليمات الطبية من طبيبه بعد التبييض لمدة 25 يوما كالتالي:

1-وقف كل وسائل التدخين.

2- الامتناع عن تناول المشروبات الملونة كالقهوة والشاي والنسكافيه والكابتشينو والبوظة والبيبسي والميراندا وكل أنواع عصائر الفاكهة.

3- تجنب الجزر والشمندر والبقدونس والنعناع والزعفران والفجل والبصل الأخضر والطماطم والخس والملوخية.

4- الامتناع عن تناول الأطعمة التي يدخل في طبخها الزيت أو السمنة، كالبطاطا المقلية واللحمة المقلية ولحم الدجاج المقلي والسمك المقلي.

5- الامتناع عن تناول الأطعمة التي تحتاج في تناولها إلى الكاتشب أو الخردل أو صوص الصويا.

Advertisements

6- الامتناع عن تناول كل أنواع الفاكهة دون استثناء.

7- امتناع الإناث عن وضع أحمر الشفاه أو أي مادة لترطيب الشفاه.

8- تجنب استعمال كل أشكال غسول الفم الملونة سواء معجون الأسنان أو سوائل المضمضة.

وقال اختصاصي جراحات الفم والأسنان، إن هناك أطعمة مسموح بتناولها بعد التبييض كالآتي:

-جميع الأطعمة ذات اللون الأبيض كاللبن والجبنة البيضاء ومشتقات اللبن من الأرز بحليب والمهلبية والقشطة.

-البيض المسلوق الأبيض منه فقط.

-السمك المشوي ولحم الدجاج المسلوق والرز المطبوخ.

-استعمال معجون أسنان خاص بما بعد التبييض بعد كل وجبة طعام.