علامات على الوجه تنذر بالإصابة بسرطان الرئة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد سرطان الرئة أحد أشرس أنواع السرطانات وأكثرها خطورة، وينتج ذلك المرض عن نمو خلايا غير طبيعية داخل إحدى الرئتين أو كلتيهما، ولا تؤدي هذه الخلايا غير الطبيعية وظائف خلايا الرئة المعتادة، ولا تتطور إلى أنسجة سليمة.

وهناك بعض العلامات المرئية التي تظهر على الوجه، وتنذر بوجود هذا المرض وتساهم في الكشف المبكر عنه.

ونشرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، بعض العلامات التي تظهر على الوجه وتنذر بهذا المرض، وهي سقوط أو ضعف أحد جفون العين مع قصور في الرؤية في العين نفسها وفقدان التعرق على أحد جوانب الوجه.

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وهذه هي الأعراض الأولية التي يتسبب بها المرض، ثم تظهر بعد ذلك الأعراض الأخرى، مثل ضيق التنفس والسعال الدموي المستمر وفقدان الوزن السريع.

ومن المعروف أن السبب الرئيس للإصابة بهذا المرض هو التدخين، وأن الإقلاع عن التدخين هو الإجراء الوقائي الأكثر أهمية في الحد من مخاطر الإصابة بسرطان الرئة.

لكن مؤسسة بحثية لأمراض السرطان نشرت في المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة بهولندا أن تناول مزيج من الفاكهة والخضراوات قد يقلل أيضًا من المخاطر، بغض النظر عن الكمية ويقلل احتمالات الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية، خاصًة لدى المدخنين، إضافة إلى القيام ببعض الأنشطة في الهواء الطلق لمدة يومين على الأقل كل أسبوع.