شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة لا تتناولها قبل النوم.. منها الشيكولاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرٌ منا يعرف أن تناول الطعام قبل النوم من العادات الخاطئة التى يجب تجنبها، لذا ينبغى أن تتناول الطعام قبل النوم بساعتين على الأقل، وهناك نوعيات من الأطعمة يجب أن تبتعد عنها تماماً قبل النوم لأنها سوف تؤثر على نمط نومك، وتبقيك مستيقظاً طوال الليل، فى هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التى يجب تجنب تناولها قبل النوم، وفقاً لموقع "Eating well".

أطعمة ابتعد عنها قبل النومالطماطم

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل ارتجاع المرىء يمكن أن تسبب الطماطم وغيرها من الأطعمة الحمضية الألم وعدم الراحة في المريء عند النوم، لذا يمكنك تناولها فى وقت مبكر وأنت جالس، وتناولها مع الأطعمة الأخرى غير الحمضية التي توازن التفاعل في معدتك.





الهامبرجر بالجبنة

تجنب تناول البرجر فى وقت متأخر من الليل، حيث أن الكميات المفرطة من الدهون المشبعة فيها يمكن أن تبطئ إفراغ المعدة، وتدفق الدم الموجه إلى المعدة بينما تحاول أن تنام، ويؤدي هذا إلى تحول هرمونات الجسم إلى الهضم، بدلاً من النوم.

الكعك

الكعك يحتوى على نسبة عالية من السكر مما قد يسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي وهو ما يؤثر على نومك.

الشيكولاتة

على الرغم من أنها الطريقة المفضلة للعديد من الناس لتناول الوجبات الخفيفة في الليل، فإن الشوكولاتة تحتوي على الكافيين، الذى يمكن أن يكون محفزًا ويسبب الأرق والانتباه.

كثير من الناس يفضلون الشوكولاتة الداكنة لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من السكر وأعلى في مضادات الأكسدة، لكنها أعلى في الكافيين أيضًا، لذلك قد يواجه الأشخاص الذين يتناولونها صعوبة في النوم".

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الفاكهة المجففة

الفاكهة المجففة غنية بالألياف والسكر، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى فرط نشاط الجهاز الهضمي وعندما تتناول الفواكه المجففة في وقت متأخر من الليل، قد ينتهي بك الأمر بعد قليل من الألياف ، مما قد يؤدي إلى الغازات والانتفاخ وبدلاً من ذلك يمكنك تناول وجبة صغيرة من الفاكهة الطازجة.

الطعام الحار

الأطعمة الغنية بالتوابل، مثل الفلفل الحار وبعض الصلصات والتوابل، يمكن أن تكون شديدة الحموضة وتؤدي إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي.

البيتزا

صلصة الطماطم الحمضية والجبن عالي الدسم والدقيق من المكونات التى تؤثر على معدتك بعد تناول البيتزا.