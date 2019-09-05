شكرا لقرائتكم خبر عن قبل دخول المدارس.. نصائح لتقوية الجهاز المناعي لطفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الكثير من الأطفال للإصابة بالعديد من الأمراض المناعية عند دخول المدارس، وذلك يرجع لضعف الجهاز المناعي في الجسم، وتزامنًا مع اقتراب موعد دخول المدارس يقدم ”الخليج 365” للأمهات بعض النصائح الطبية المهمة التى تعمل على تقوية الجهاز المناعي لطفلك قبل دخول المدارس، وذلك وفقًا لموقع "parents".

هناك علاقة قوية ومؤثرة بالفعل بين قلة ساعات النوم للأطفال والتعرض والإصابة بضعف المناعة، فعندما لا يقوم الطفل بأخذ القسط الكافي من النوم يوميًا، يتسبب في هذا الأمر تعرضه للإصابة ببعض الأمراض المناعية وأشهرها نزلات البرد الشديد، ولذا علي الأم إعطاء الطفل القسط الكافي من النوم وهو من 7 إلى 8 ساعات يوميًا.

Advertisements

الغذاء يعد هو الأساس المهم في تقوية الجهاز المناعي للجسم، ولذا على ولى الأمر إعطاء الطفل الكثير من الخضراوات والفوائكه يوميًا، فهي تعمل على تقوية الجهاز المناعي بشكل قوي، وأيضًا يتسبب في التقليل من فرص الإصابة بالأمراض الخاصة بالجهاز المناعي، ولذا أكثرى من إعطائه التفاح والخس والجرجير والبرتقال.

ممارسة الرياضة لها دور كبير فى تقوية الجهاز المناعي في الجسم، ويقلل من فرص الإصابة بالأمراض الخاصة بضعف الجهاز المناعي، ولذا على الأم أن تهتم بقيام الطفل بممارسة الرياضة لرفع دور وتقوية الجهاز المناعي.