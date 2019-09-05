لماذا تستغرق إصاباتك أو جروحك وقتًا طويلاً لشفائها؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الأشخاص يواجه مشكلة بطء التئام الجروح أو استغراق الإصابات والكسور وقتاً طويلاً حتى يتم شفائها، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب استغراق إصاباتك أو جروحك وقتاً طويلاً لشفائها، وفقاً لموقع "Doctor".
عادة ما تلتئم كسور العظام والإصابات الطفيفة في العضلات فى فترة تتراوح من أسابيع إلى أشهر، مقارنةً بالوتر أو الأربطة (من أشهر إلى سنة)، وهذا بسبب إمداد العضلات الغني بالدم ما يعني أن عملية شفاء الأنسجة يمكن أن تبدأ بشكل جيد، وبخلاف هذا تتأثر قدرة شخص ما على الشفاء بمجموعة كاملة من العوامل الأخرى.
1الاصابات
1- ضعف جهاز المناعة
كلما كان نظام المناعة لدينا أفضل، كانت قدرته على الشفاء والتعافى، حيث إن عملية شفاء الأنسجة معقدة، وتشارك خلايا مناعية مختلفة في مراحل مختلفة من شفاء الأنسجة وإصلاحها.
إذا كان جهاز المناعة لديك يعاني من نزلة برد أو خلل، فقد يتسبب ذلك في تأخير الاستجابة لشفاء الإصابات.
نمط الحياة الصحى من تناول طعام صحى وتقليل التوتر والنوم الجيد كل هذا يساعد الجسم على سرعة الشفاء للجروح والإصابات.
وأظهرت الدراسات وجود ارتباط بين بطء عملية شفاء الجروح وبين السمنة والتدخين.
الاصابات
النوم العميق ضروري لشفاء الجروح، حيث إن أنسجة الجسم تحتاج إلى فرصة للتعافي عند النوم، عندما ننام، يطلق الدماغ هرمونات ضرورية لعمليات الإصلاح وتنتج أيضًا المزيد من خلايا الدم البيضاء المناعية.4- قلة النشاط والكسل
قلة النشاط والكسل من أكثر العادات الخاطئة والتى تؤثر على شفاء الجروح، لذا ممارسة الرياضة تحقق الاستجابة الأفضل من الجهاز المناعي وتقلل حساسية الألم.5-التوتر والإجهاد
يمكن أن تؤدي مستويات الإجهاد المرتفعة إلى تأخير شفاءك من الجروح لأن المواد الكيميائية التي يتم إطلاقها أثناء استجابة الإجهاد تعيق عمل الجهاز المناعي.
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