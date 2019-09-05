شكرا لقرائتكم خبر عن فترة الاستعادة.. 5 نصائح للتعامل مع ضعف الجسم بعد الإجهاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتمنى كل امرأة أن يحدث لها حمل ناجح وصحى، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا، ففى بعض الأحيان، يتعين على المرأة الحامل أن تواجه الإجهاض.

والإجهاض وفقًا لتقرير موقع "womenshealthmag" هو وقت صعب للغاية بالنسبة للمرأة، أثناء الحمل تصبح المرأة مرتبطة عاطفيًا بجنينها وعندما لا يبقى الجنين قبل الأسبوع العشرين، يطلق عليه الإجهاض.

ويعتبر الإجهاض أسوأ كابوس لأنه يؤثر بشكل سيئ على جسم المرأة، كما يستغرق رحمك وقتًا طويلاً للراحة، ومن المهم اتباع القواعد الصحيحة للتغلب على هذا الحدث المؤسف.

النظام الغذائى الصحى

عن طريق اتباع نظام غذائي صحي، يحصل جسمك على العناصر الغذائية للحفاظ على صحتك كما كان في وقت سابق (قبل الإجهاض) وينصح بتناول: البيض، والجبن، والثمار، والخضراوات الخضراء، من خلال اتباع نظام غذائى صحى يمكن أن يساعد فى الحفاظ على صحتك البدنية وتحسين الصحة العقلية.

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الكمادات الساخنة

بعد الإجهاض، تعانى المرأة من ألم أسفل البطن، ويمكن تقليل هذا عن طريق الكمادات الساخنة، فقطى استخدامى الكمادات الدافئة في أسفل البطن، ما يوفر الدفء للرحم إلى أن يتعافى في النهاية.

حافظى على رطوبتك

من المهم للغاية شرب الكثير من السوائل، لذلك يُقترح تناول شوربة ساخنة والكثير من السوائل الأخرى لأنها تساعد في الشفاء، ولكن ابتعدى عن الكافيين خلال هذه الفترة مع شرب الكثير من الماء.



الاجهاض

الخضوع لجلسات تدليك

التدليك هو أفضل وسيلة لتوفير دم صحي للأعضاء التناسلية، إذا تم تحفيز تدفق الدم، يعود الرحم بسرعة إلى شكله الطبيعى.

تناول مضادات الاكسدة

من خلال تناول التوت الأحمر والكرز والبرقوق حيث تحتوي على مواد مغذية مثل: الحديد و الكلسيوم التي تساعد في الشفاء المبكر للرحم، كما أنه يساعد على تحقيق التوازن بين الهرمونات وتقليل أعراض الاكتئاب.