شكرا لقرائتكم خبر عن لو وصلت لسن الخمسين.. 5 تغييرات يجب إجراؤها فى طعامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد وصولك إلى سن الخمسين، قد يكون من المهم إجراء تغييرات على نظامك الغذائي ونمط حياتك يساعدك في الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك، حيث تتغير أجسادنا مع التقدم فى العمر، ويجب الوقاية من الأمراض والحفاظ على الصحة من خلال إجراء تغييرات على النظام الغذائى، خاصة عند الوصول لسن الخمسين، وفقًا لموقع Eating well.



طعام صحى لكبار السن

5 تغييرات يجب إجراؤها فى طعامك فى سن الخمسينتناول المزيد من الكربوهيدرات المعقدة

استبدل الخبز والمعكرونة المكررة للكربوهيدرات المعقدة والحبوب الكاملة مثل: الأرز البني والكينوا والشوفان، وهذه الحبوب الكاملة مفيدة لصحة القلب، كما أنها غنية بالألياف التى تشعرك بالشبع والامتلاء.

أكثر من تناول الأسماك

مع تقدمك في السن، قد تكون أكثر عرضة للأمراض المزمنة مثل: أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري ومرض الزهايمر والخر لذا فإن أحماض الأوميجا 3 تقلل من الالتهاب وتوجد بكثرة فى الأسماك، لذا يجب تناول السمك من 2 – 3 مرات فى الأسبوع.

يمكنك أيضًا العثور على أحماض أوميجا 3 الدهنية في المكسرات وبذور الشيا وبعض المصادر النباتية الأخرى.

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تقليل الملح فى طعامك

تناول كميات كبيرة من الصوديوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، لذلك عليك أن تبقي مستويات الملح منخفضة في اليوم وتجنب تناول الأطعمة المعلبة يساعد أيضًا على خفض الصوديوم.

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين

على الرغم من أن الحصول على البروتين مهم في أي سن، إلا أن احتياجك للبروتين يصبح أعلى عند تقدم العمر، حيث تحتاج العضلات إلى زيادة البروتين لتحسين القوة العضلية وإصلاح الأنسجة.

يمكنك الاختيار من بين الخيارات الخالية من الدهون، مثل شرائح اللحم والسمك وصدر الدجاج والديك الرومي والخيارات النباتية مثل العدس والكينوا.





تناول الأطعمة عالية الكالسيوم

مع تقدمك في العمر، تنخفض كثافة العظام، لذلك تحتاج إلى الأطعمة الغنية بالكالسيوم لبناء كثافة العظام بشكل أكبر وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، ومنع الكسور والإصابات.