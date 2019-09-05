للحفاظ على صحة الفم والأسنان.. 5 نصائح لتجنب تناول الوجبات الخفيفة أثناء العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجلب أنماط حياتنا المستقرة العديد من التحديات الصحية غير المرغوب فيها، خاصة فيما يخص وتيرة العمل، فقد تحتاج فى كثير من الأوقات إلى تناول عدد من الأكلات فى منتصف يوم العمل لإشباع جوعك.
ولكن وفقا لتقرير موقع " thehealthy" أنت تملأ جسمك بالكثير من الوجبات السريعة في جسمك دون وعي، وفى النهاية تدرك أنك قد استهلكت سعرات حرارية عديمة الفائدة قد لا تفيدك كثيرًا، بل قد تتسبب في بعض الضرر.
والأسوأ من ذلك هو أن تناول الطعام غير الصحى والسكر في وقت متأخر من الليل ثم الذهاب إلى السرير هو أسوأ ما يمكنك القيام به لنفسك، فقد ألحقت أضرارًا جسيمة بالفم.
صحة الفم مهمة للغاية لأن الفم هو بوابة الجسم، فإذا تم الحفاظ على صحة الفم بصورة جيدة، فسوف تصبح بصحة جيدة، البثور في الفم تكون نتيجة قلة فيتامين ب 3 وبعض الفيتامينات التى تسبب القروح وسوء التنظيف، كما أنه يؤدي إلى تورم اللثة أو التهاب اللثة السنى.
صحة الفم والاسنان
إذا كنت قد قررت أن تتخلص من عادتك في تناول الطعام فى العمل، فإن بعض الطرق التالية يمكن أن تساعد:
- قلل من عدد المرات التي تتوقف فيها عن المشاركة فى الحفلات في المكتب لمحافظة على نظافة الفم.
- إذا كانت لديك الرغبة في تناول الطعام إلى ما لا نهاية، فبدلاً من علاج نفسك للسعرات الحرارية المليئة بالوجبات السريعة، استبدلها بشراب مغذى يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والفيتامينات والحديد ، والتي تعزز صحة فمك .
- قم بتضمين الفواكه الطازجة مثل الكمثرى والفراولة والسلطات في نظامك الغذائي.
- واظب على استخدام الفرشاة والخيط بانتظام.
- قم دائمًا بشطف فمك بالماء أو بغسول الفم بدون سكر لإزالة أي جزيئات في الفم.
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