شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ على صحة الفم والأسنان.. 5 نصائح لتجنب تناول الوجبات الخفيفة أثناء العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجلب أنماط حياتنا المستقرة العديد من التحديات الصحية غير المرغوب فيها، خاصة فيما يخص وتيرة العمل، فقد تحتاج فى كثير من الأوقات إلى تناول عدد من الأكلات فى منتصف يوم العمل لإشباع جوعك.

ولكن وفقا لتقرير موقع " thehealthy" أنت تملأ جسمك بالكثير من الوجبات السريعة في جسمك دون وعي، وفى النهاية تدرك أنك قد استهلكت سعرات حرارية عديمة الفائدة قد لا تفيدك كثيرًا، بل قد تتسبب في بعض الضرر.

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والأسوأ من ذلك هو أن تناول الطعام غير الصحى والسكر في وقت متأخر من الليل ثم الذهاب إلى السرير هو أسوأ ما يمكنك القيام به لنفسك، فقد ألحقت أضرارًا جسيمة بالفم.

صحة الفم مهمة للغاية لأن الفم هو بوابة الجسم، فإذا تم الحفاظ على صحة الفم بصورة جيدة، فسوف تصبح بصحة جيدة، البثور في الفم تكون نتيجة قلة فيتامين ب 3 وبعض الفيتامينات التى تسبب القروح وسوء التنظيف، كما أنه يؤدي إلى تورم اللثة أو التهاب اللثة السنى.



صحة الفم والاسنان

طرق للحفاظ على صحة الفم

إذا كنت قد قررت أن تتخلص من عادتك في تناول الطعام فى العمل، فإن بعض الطرق التالية يمكن أن تساعد: