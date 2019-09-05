الترجي التونسي يبدأ رحلة البحث عن بديل لبلايلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ نادي الترجي الرياضي التونسي رحلة البحث عن لاعب جديد يعوض رحيل نجمه الجزائري السابق يوسف بلايلي، المنتقل حديثاً لصفوف أهلي جدة السعودي.

وكان أهلي جدة أعلن، السبت الماضي، حسم صفقة انضمام يوسف بلايلي، بعقد يمتد لعام 2022، وذلك قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الصيفية في السعودية.

وعلمت "العين الرياضية" من مصادر مقربة من نادي العاصمة التونسية أن النية تتجه للتعاقد مع جناح أيسر من أحد بلدان منطقة شمال أفريقيا، لتعويض رحيل بلايلي.

يذكر أن الاتحاد التونسي لكرة القدم رفع، في وقت سابق، صفة الأجنبي عن لاعبي الجزائر والمغرب وليبيا ومصر، وهو ما شجع معظم الأندية المحلية على التعاقد مع لاعبين من هذه البلاد، والجزائر بشكل خاص.



وتجدر الإشارة إلى أن الميركاتو الصيفي سيغلق أبوابه في تونس يوم 15 سبتمبر/أيلول الحالي.

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ويملك الترجي في صفوفه 6 لاعبين من منطقة شمال أفريقيا، وهم: الليبي حمدو الهوني والجزائريون الطيب مزياني وعبدالقادر بدران وإلياس شتي وبلال بن ساحة وعبدالرؤوف بن غيث.



وقام بطل أفريقيا بعملية إخلال وتجديد في صفوفه؛ حيث رحل عنه عدد كبير من نجومه على غرار أيمن بن محمد وفرانك كوم وغيلان الشعلالي وسعد بقير وأخيراً يوسف بلايلي.



في المقابل ضم 9 لاعبين جدد، وهم: صاموال أتفاتي والإيفواري إبراهيم واتارا والغاني كوامي بونسو والتونسيين الصدقي الدبشي وفادي بن شوق، كما استعاد لاعبيه المعارين خلال الموسم الفارط، وسيم القروي ومحمد أمين بن حميدة.

وتنتظر "شيخ الأندية التونسية 7 رهانات خلال الموسم الحالي، وهي: دوري وكأس وسوبر تونس، فضلاً عن السوبر الأفريقي والبطولة العربية ودوري أبطال أفريقيا، بالإضافة لكأس العالم للأندية.