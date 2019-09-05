فيديو.. 6 معلومات عن أصغر رئيس لمسابقات اتحاد الكرة المصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني قرارا صادما، بتعيين حسام الزناتي مديرا لإدارة لجنة المسابقات، خلفا لعامر حسين الذي تقدم باستقالته مؤخرا.

حسام الزناتي أحد الشباب الذين استثمرت فيهم الدولة المصرية، ونجحوا في المساعدة بتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠١٩، والتي أشاد العالم بحسن تنظيمها.

وينتظر الزناتي تحدي قوي، بتولي منصب مدير لملف شائك ودائما ما يثير الجدل، خاصة أنه اسم غير معروف في الأوساط الرياضية المصرية.

ويبلغ الزناتي 26 عاما، ما يجعله أصغر من تولى منصب مدير لجنة المسابقات بالاتحاد المصري، وتخرج من جامعة "الميريلاند" بكلية هندسة الميكانيكا.

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وحصل الرئيس الجديد للجنة المسابقات على عدة شهادات متعلقة بكرة القدم في بعض الدول الأوروبية، وسبق له العمل كمساعد لمدرب المنتخب المصري للمكفوفين في الفترة من 2015 إلى 2017.

عمل الزناتي كنائب لمحمد فضل مدير بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة مصر 2019، وكان مسؤولا مباشرا عن مجموعة استاد القاهرة التي ضمت مصر وأوغندا وزيمبابوي والكونغو.

"العين الرياضية" تستعرض بالفيديو 6 معلومات عن الزناتي، أصغر مدير للجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، فتعرف عليها.