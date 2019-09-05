شكرا لقرائتكم خبر عن لو ضعيف ومش بيكبر... اعرفى أسباب تأخر النمو عند طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ضعيف ومش بيكبر ودايما بيتعب"، هى الشكوى التى نسمعها من الأمهات دائما وتكون نتيجة ضعف وتأخر نمو طفلها مما يسبب الذعر والقلق الشديد، فمن الطبيعى أن يزيد وزن الطفل كل شهر ويمر بمراحل النمو الطبيعية ومنها المشى وظهور الأسنان ونطق الكلمات والحروف مع الوقت.

ولكن تعانى الكثي من الامهات من تأخر النمو عند طفلها ولا تعرف السبب الحقيقى وراء هذه المشكلة، لذلك يقدم الخليج 365 اسباب تأخر النمو عند الاطفال، وفقا لما ذكره موقع webmd وهى:



اسباب تاخر النمو

1: قد يكون تأخر النمو عند الأطفال ناتج عن العوامل الوراثية، أى اصابة أحد افراد الاسرة بضعف النمو أو قصر القامة.

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2:اصابة الطفل ببعض الأمراض المزمنة ومنها سوء التغذية أو مشاكل الجهاز الهضمى والكلى والقلب والرئتين، أو اصابة الطفل بمرض السكر الذى يؤثر على صحته ونموه.

3:اضطراب الهرمونات وخصوصا نقص هرمون الغدة الدرقية أو نقص فى هرمون النمو.

4:وجود عيوب خلقية التى يولد بها الأطفال تؤثر على صحته وتسبب تأخر النمو عنده.

5: الاصابة بمتلازمة تيرنر وهى من الحالات التى تسبب تأخر النمو عند الأطفال.