شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك قولون تقرحى.. اعرف ازاى تتعامل معاه وتخفف الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القولون التقرحى من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون نتيجة أسباب مختلفة، قد يكون اتباع نظام غذائى سيئ أو الافراط فى تناول المشروبات الكحولية والتدخين، مما يسبب ألما شديد فى المعدة وعدم القدرة على تناول الطعام مع الشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

ووفقا لما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض النصائح التى يجب أن يتبعها مرضى القولون التقرحى وهى:

1: ينصح مرضى القولون التقرحى بتجنب تناول الأطعمة الدسمة والتى تحتوى على نسبة عالية من الزيوت والمقليات.

2:الاكثار من تناول الخضراوات والفواكه بدلا من المقليات والوجبات الجاهزة ويجب الحرص على تناول الخضراوات المسلوقة.



خضروات

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3:تجنب التدخين والمشروبات الكحولية حيث انها تزيد من التهاب القولون والمعدة.

4:الاهتمام بتناول السوائل الدافئة بدلا من المشروبات الغازية التى تؤثر على صحة الجهاز الهضمى والقولون.

5:تناول خمس وجبات فى اليوم بكميات قليلة بدلا من ثلاث وجبات وبكميات عالية، حيث يساعد ذلك على تخفيف الألم والالتهاب.



سوائل دافئة

6:تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة، حتى لا يسبب التخمة والالتهاب الشديد.

7:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا لتجنب حدوث المشاكل والالتهابات.

8:تجنب الضغط العصبى والتوتر والاكتئاب حيث انه يزيد من التهاب القولون ويؤثر على صحة الجسم عموما.