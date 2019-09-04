مرتضى منصور يهدد كهربا ويوجه تحذيرا للاعبي الزمالك

هدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، لاعب الفريق السابق محمود عبدالمنعم "كهربا" الذي يلعب حاليا ضمن صفوف نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، حال قرر العودة لمصر من جديد والانتقال لصفوف النادي الأهلي.

وكان النادي البرتغالي قد تعاقد مع كهربا خلال الفترة الماضية، بعد تأكيد اللاعب انتهاء تعاقده مع الزمالك، في الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولو النادي وكذلك اتحاد الكرة المصري، استمرار عقده لـ3 سنوات أخرى.

وحرص كهربا من خلال تصريحات تلفزيونية مصرية على توجيه رسالة لجماهير النادي الأهلي، وأشاد بما يقومون به من مسانتده في الفترة الأخيرة، ليرد رئيس الزمالك عليه.

وتحدث مرتضى منصور من خلال برنامج الزمالك الرسمي بإحدى الفضائيات المصرية، قائلا: "كهربا خرج بتصريحات ليستفز بها جماهير الزمالك من خلال الحديث عن الأهلي وجماهيره، أحذر كهربا ووالده مما يقومون به".

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وواصل "كهربا حصل على ملايين من وراء نادي الزمالك، وقام بالتوسل لي هو ووالده من أجل أن أتركه يرحل لصفوف اتحاد جدة السعودي ويحصل على ملايين الجنيهات، وكل التصرفات التي فعلها أمتلك مستندات بها تدينه".

وتوعد رئيس الزمالك محمود "كهربا" حال أراد العودة من جديد لمصر خلال الفترة المقبلة والانتقال لصفوف الأهلي المصري.

وتناولت تقارير صحفية مصرية اقتراب محمود عبدالمنعم "كهربا" للانتقال لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مستغلا الشرط الجزائي الذي وضعه في عقده مع النادي البرتغالي.

كهربا انقطع عن تدريبات الزمالك منذ الشهر الماضي، معتبراً أن تعاقده انتهى مع النادي بنهاية الموسم الماضي، وأن العقد الجديد الذي يمتد لـ 3 سنوات أخرى مع النادي الأبيض ليس قانونياً، ليقرر الانضمام لديسبورتيفو أفيس.

وانتقل مرتضى منصور ليوجه رسالة للاعبي الزمالك قائلا "لن يكون هناك مكان في الفريق لأي لاعب يغضب من قرار المدير الفني سواء الاستبعاد أو البقاء على مقاعد البدلاء".

واختتم "أي لاعب سيقوم بتسريب أخبار كاذبة للصحفيين أو صفحات مواقع التواصل الاجتماعي سيتم بيعه في يناير/كانون الثاني المقبل، لقد قمنا بالاستغناء عن خدمات محمد إبراهيم من قبل، وقبل بداية الموسم الجديد كل لاعب سوف يحصل على مستحقاته المالية".