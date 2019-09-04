شكرا لقرائتكم خبر عن أنت اللى هتختار.. عادات يومية خاطئة تصيبك بالسرطان.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مرض السرطان من أكثر الأمراض المنتشرة الأيام الأخيرة، وأشارت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن السبب في انتشار المرض هو اتباع عادات يومية وحياتية خاطئة، وهي السبب وراء الإصابة بهذا المرض، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل النصائح والأشياء الخاطئة التي يقوم بها الشخص وتزيد من فرص الإصابة بهذا المرض، وذلك وفقا لموقع " healthcentral".

في بداية الأمر عليك عليك التعرف على الأشياء التي تزيد من فرص الإصابة بمرض السرطان ومنها التالي:

-التدخين..

يعد من أسوأ العادات، وأشارت الكثير من الدراسات الطبية أن التدخين يعد من أشهر الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بالسرطان، ولذا يجب الإقلاع عن هذه العادة المضرة.

-التعرض للعوادم والأتربة في الجو..

استنشاق رائحة العوادم والأتربة يعد من أخطر ما يتعرض له الأشخاص، ولذا نجد أن الأشخاص الذين يعيشون في أماكن بها مصانع أكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان، ولذا يجب العيش في اماكن صحية وليس بها عوادم أو أتربة أو جو ملوث للحفاظ على صحتك.

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-إدمان الكحوليات..

أشارت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن الأشخاص مدمني الكحول يصابون بأنواع معينة من السرطان، ومنها المخ والمرىئ والكبد والقولون، ولذا يجب الابتعاد عن هذه العادة غير الجيدة.

-الإفراط في تناول اللحوم المصنعة...

نجد أن الأشخاص مدمني اللحوم المصنعة هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان، وذلك يرجع إلي طرق إعداد هذا النوع من اللحوم، ولذا يجب التقليل الحاد من تناول هذا النوع من اللحوم.

وأخيرا للتقليل من فرص الإصابة بالسرطان عليك ممارسة الرياضة بشكل مستمر، وأيضا تناول الطعام الصحي الغني بالألياف والأغذية الأخرى المفيدة أي التي تحتوي على الألياف والعناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان.