شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض القلب السبب الرئيسى للوفاة فى العالم.. والسرطان يتقدم فى الدول الغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) هي السبب الرئيسي للوفاة بين البالغين في منتصف العمر حول العالم؛ ومع ذلك في البلدان ذات الدخل المرتفع ، أصبحت الوفيات الناجمة عن السرطان تتضاعف مرتين مثل الوفيات الناجمة عن الأمراض القلبية الوعائية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تأتي هذه النتائج من أول دراسة دولية مستقبلية كبيرة توثق وتيرة الأمراض الشائعة ومعدلات الوفيات في البلدان المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة الدخل باستخدام نهج موحد.

البحث ، الذي نُشر في The Lancet اليوم وعرضه في الجمعية الأوروبية لأمراض القلب ، مأخوذ من دراسة علم الأوبئة الريفية في المناطق الحضرية (PURE) بقيادة معهد أبحاث صحة السكان (PHRI) التابع لجامعة McMaster وعلوم هاملتون الصحية في هاميلتون ، كندا .

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بالنسبة لهذا البحث، شارك في أكثر من 162500 من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 70 عامًا من 21 دولة تمت متابعتهم بمتوسط ​​9.5 سنوات.

وقال "سالم يوسف" ، الباحث الرئيسي في الدراسة ، والمدير التنفيذي لمعهد أبحاث صحة السكان: "حقيقة أن الوفيات الناجمة عن السرطان تتضاعف الآن مرتين مثل الوفيات الناجمة عن الأمراض القلبية الوعائية في البلدان المرتفعة الدخل، تشير إلى تحول في الأسباب السائدة للوفاة في منتصف العمر".

ومع انخفاض الأمراض القلبية الوعائية في العديد من البلدان بسبب الوقاية والعلاج ، من المرجح أن تصبح وفيات السرطان السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم في المستقبل.

وارتفاع معدل الوفيات في البلدان الأكثر فقراً لا يرجع إلى ارتفاع عبء عوامل الخطر ، ولكن من المحتمل أن تكون هناك عوامل أخرى تشمل انخفاض الجودة والرعاية الصحية الأقل.