أمين عام مجلس دبي الرياضي يتوقع مفاجأة في كأس رئيس الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقع سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وصول فريق "مفاجأة" إلى نهائي بطولة كأس رئيس دولة الإمارات.

وفي تصريحات لـ"العين الرياضية" قال سعيد حارب: "أبارك أولاً للاتحاد الإماراتي لكرة القدم على الصورة الجميلة التي ظهر بها حفل القرعة، وخاصة الختام".

وأقيمت قرعة كأس رئيس دولة الإمارات في حضور رموز الرياضة الإماراتية وممثلي الأندية المشاركة في البطولة من دوري الخليج العربي والدرجة الأولى.

وأضاف حارب: "أتوقع أن تكون هناك مفاجآت أخرى في كأس رئيس الدولة بخلاف مفاجآت المواجهات الكبرى في ثمن النهائي التي أسفرت عنها القرعة".



وأنهى حارب تصريحاته قائلا: "استعدادات الأندية الآن تغيرت تماماً، واللاعبون المحترفون ساهموا في ارتفاع المستوى، أتوقع أن يصل فريق مفاجئ إلى المباراة النهائية".