كهربا يكشف أزمته مع الزمالك ويوجه رسالة لجماهير الأهلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي عن الأزمة التي أدت لرحيله عن نادي الزمالك المصري خلال الفترة الماضية وانتقاله للبرتغال.

وكان النادي البرتغالي قد تعاقد مع كهربا خلال الفترة الماضية، بعد تأكيد اللاعب انتهاء تعاقده مع الزمالك، في الوقت الذي يؤكد فيه الأخير استمرار عقده لـ3 سنوات أخرى.

وقال كهربا في تصريحات تلفزيونية "الانتقال للدوري البرتغالي خطوة مميزة لي فكنت أتمنى العودة للاحتراف في أوروبا وسعيت لتحقيق ذلك، فضلت الانتقال لديسبورتيفو أفيس عن الدوري التركي بسبب الشرط الجزائي".

وتابع "اللعب في البرتغال مرحلة انتقالية قبل تحديد مصيري في يناير المقبل، جماهير الزمالك ليس لهم الحق في الغضب مني ولم أقصر في أي وقت أثناء لعبي للفريق، عقدي انتهى يوم 30 يونيو الماضي ولم يكن لي حق المشاركة بعد ذلك الموعد".

واستمر "لا أعلم سر غضب بعض جماهير الزمالك مني، كنت أقاتل من أجل إسعادهم، عندما كان يخسر الفريق كنت أغضب بشدة داخل غرف خلع الملابس، دائما كنت ألعب من أجل الانتصارات".

Advertisements

وواصل "لم أقصر مع الزمالك في أي مباراة، تلقيت العديد من الوعود من جانب الإدارة لكن لم يتم تنفيذ أي منها".

وصرح "الزمالك حصل على 84 مليون جنيه من ورائي منذ انضمامي للفريق والجميع في الزمالك كان يعلم موعد نهاية عقدي ومنحوني وعودا زائفة، لم أطلب أي زيادة مالية في عقدي مع الزمالك ولن أشكو النادي بسبب المستحقات".

وشدد "هناك قلة مندسة من جماهير الزمالك تقوم بسبي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتهين والدي ووالدتي، الشخص الذي لا أريد ذكر اسمه وكنت أتواصل معه كوالدي، كنت أتحدث معه من أجل اللاعبين لكي نحصل على مستحقاتنا المالية المتأخرة".

واختتم "أوجه الشكر لجماهير الأهلي على دعمها لي في الفترة الماضية رغم عدم لعبي للفريق وهدفي الآن هو العودة لصفوف المنتخب من جديد".

وتناولت تقارير صحفية مصرية أن اللاعب يقترب من الانتقال لصفوف الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.