نامى كويس وبلاش تعيطى بليل.. اعرفى الأسباب الأخرى لانتفاخ العين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتفاخ وتورم العيون من المشاكل الصحية المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون، قد يكون ذلك نتيجة اتباع بعض العادات السيئة وقد يكون نتيجة مشاكل نفسية أو عضوية، لذلك يقدم موقع allaboutvision أبرز اسباب انتفاخ العين وهى:
الحساسية الشديدة
قد يكون انتفاخ العين نتيجة للحساسية الشديدة بها، لذلك ينصح بالمتابعة مع طبيب العيون دائما وذلك لعلاج الانتفاخ والالتهاب .البكاء الشديد
البكاء
البكاء الشديد والمستمر وخصوصا فى الليل يسبب انتفاخ العين ، لذلك ينصح بتجنب الضغط العصبى والاكتئاب.
الأرق والإجهاد والسهر
بذل مجهود كبير والإجهاد والتعب مع السهر وقلة النوم من الاشياء التى تؤثر على صحة العين وتسبب الانتفاخ .التهاب الملتحمة
وهى واحدة من الأمراض التى تتعرض لها العين نتيجة دخول البكتيريا والفيروسات بها مما يسبب انتفاخ العين واحمرارها.
انتفاخ العين
صدمات العين
تعرض العين لبعض الصدمات والكدمات من المشاكل التى تسبب انتفاخ شديد بها واحمرار المنطقة التى تحاوطها.هربس العين
هربس العين وهو من الامراض الفيروسية التى تسبب الم شديد فى العين مع الانتفاخ والالتهاب وقد يؤثر على صحة العين والرؤية.
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