شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار دم يمكنه التنبؤ بأمراض القلب ومخاطر الوفاة المبكرة قبل 40 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة جديدة إلى أن فحص الدم الذى يهدف إلى البحث عن علامات الالتهاب لدى الشباب، قد يتنبأ بمخاطر الإصابة بأمراض القلب والموت المبكر.



اختبار دم

وجد الباحثون في مركز سلون كيترينج للسرطان وفقا لتقرير موقع " ديلى ميل" البريطانى أن قياس نوع من رواسب الدم يمكن أن يشير إلى المخاطر الصحية التى قد يواجهها الأشخاص قبل 40 عامًا من الإصابة.

يمكن أن يوفر اختبار الدم البسيط حافزًا ضروريًا للأطباء لاستهدافهم فى خطط نمط حياة أكثر صحة في وقت مبكر من الحياة، إذا كشف الفحص أنهم معرضون للخطر.

ويقيس الاختبار مدى سرعة استقرار خلايا الدم الحمراء أو كريات الدم الحمراء في أسفل أنبوب الاختبار، وإذا كان أسرع من المعدل الطبيعي يشير إلى وجود التهاب.

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وجدت دراسة على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 عامًا أن معدلات الوفيات ارتفعت بنسبة 36 % بين الذين لديهم نسبة عالية من (معدل ترسيب كرات الدم الحمراء).

وتم متابعتها حتى سن 57. على وجه الخصوص، حيث ارتفعت الوفيات الناجمة عن السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 78 و 54 %، على التوالي.

ووفقا للأطباء فأن النتائج تدل على الحاجة إلى فهم أفضل لدور التهاب في وقت مبكر من الحياة، حيث أن الالتهاب متورط في العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الدكتور كانتور أحد المشرفين على الأبحاث: "في هذه الدراسة الكبيرة ، لاحظنا أن الالتهابات خلال فترة المراهقة المتأخرة ترتبط ارتباطًا إيجابيًا بالوفيات المبكرة بسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، وعلى الرغم من أن الآليات الكامنة الدقيقة غير واضحة، و لكن الالتهاب متورط في تطور كل من السرطان وتصلب الشرايين .