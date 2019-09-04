احذري المشروبات الغازية "الدايت".. وإلا خطر الوفاة المبكرة بانتظارك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أظهرت دراسة لمنظمة الصحة العالمية أنَّ شرب كوبين من المشروبات الغازية الخاصة بالدايت في اليوم يزيد من خطر الوفاة المبكرة.

ووجدت الدراسة العالمية التي شملت أكثر من 450 ألف شخص بالغ في 10 دول، أنَّ الاستهلاك اليومي لجميع أنواع المشروبات الغازية يرتبط بزيادة فرصة الوفاة المبكرة، لكن معدلات أولئك الذين يشربون المشروبات المحلاةِ صناعيًا كانت أعلى بكثيرٍ من أولئك الذين يشربون المشروبات الغازية المحلاة بالسكر الطبيعي.

وقال العلماء، من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان في منظمة الصحة العالمية في ليون، إنَّ من الحكمة قطع جميع المشروبات الغازية وتناول الماء بدلاً من ذلك.

ووجد البحث الجديد أنَّ أولئك الذين تناولوا كوبين من سعة 250 مل أو أكثر من من المشروب الغازي "الدايت" في اليوم، هم أكثر عرضةً للوفاة خلال الـ16 سنة القادمة، وارتفعت الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 52%، أمّا بالنسبة لأولئك الذين تناولوا مشروبين أو أكثر من المشروبات الغازية السكرية يوميًا، فزاد خطر الوفاة لديهم بنسبة 8%.

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وقال الدكتور نيل مورفي قائد الدراسة: "كانت الملاحظة المذهلة في دراستنا هي أننا وجدنا روابط إيجابية لكل من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر والمُحلاة صناعيًا مع خطر الوفاة من جميع الأسباب".

وأضاف مورفي، أنه من غير الواضح تمامًا سبب ذلك، لكنّه أشار إلى الدراسات السابقة التي تشير إلى أنَّ المحليات الصناعية ربما "تزيد من انتشار الجلوكوز" وتؤدي إلى ارتفاع مستويات الأنسولين في الدم.

ورغم تعرُّض دراسات مماثلة في الماضي لانتقاداتٍ شديدة، لأنَّ الخبراء قالوا إنَّ الأشخاص الذين يشربون منتجات الحمية الغذائية من غير المرجّح أن يكونوا غير صحيين منذ البداية ولا يملكون أوزانًا مثالية وصحية، إلا أنَّ هذه الدراسة وجدت أنَّ العلاقة بين مشروبات الحمية ومعدلات الوفيات لا تزال قائمة بين أولئك الأشخاص أصحاب الأوزان الصحية والمثالية.