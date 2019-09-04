ما هى فوائد فيتامين ب 12 وما أعراض نقصه؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيتامين B12 من الفيتامينات الضرورية لصحة جسمك، لأنه يساعد الجسم على أداء العديد من العمليات المهمة منها على سبيل المثال: يساعد جسمك على تحويل الطعام الذي يتناوله إلى جلوكوز، حيث يحتاج جسمك إلى الجلوكوز لتحويل الطعام إلى طاقة، وفقاً لموقع "Health".
وفيتامين ب 12 هو فيتامين قابل للذوبان في الماء وهو مهم جدًا لتكوين خلايا الدم والتمثيل الغذائي للخلايا ووظيفة الأعصاب وإنتاج الحمض النووي.
ويمتص الجسم فيتامين ب 12 عن طريق تناول الأطعمة الغنية بفيتامين B12، حيث يفصلك حمض المعدة عن البروتينات المرتبطة به، ثم يتحد الفيتامين مع بروتين المعدة لامتصاصه في جسمك.أعراض نقص فيتامين ب 12
الشعور بوخز مثل دبابيس وإبر فى الأقدام والأيدى.مشاكل الحركة من الأضرار التي لحقت الأعصاب الطرفية.بشرة شاحبة أو صفراء.
-التعب الشديد.
- سرعة نبضات القلب.
-ضيق في التنفس.فوائد فيتامين ب12
- يمكن أن يساعد استهلاك فيتامين ب 12 في تحسين حالتك المزاجية ومستويات الطاقة.
- قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
- يساعد هذا الفيتامين على تقليل مخاطر العيوب الخلقية.
-يمنع فقر الدم، عن طريق المساعدة في إنتاج خلايا الدم الحمراء بشكل صحيح.
- يحافظ على صحة العظام ويمنع ترققها.
-قد يقلل من خطر الضمور البقعي عن طريق تقليل الحمض الاميني.
-هذا الفيتامين يمكن أن يحسن حالتك المزاجية
-يحسن الذاكرة.
- يعزز نمو الشعر والأظافر ، بالإضافة إلى تعزيز صحة الجلد.
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