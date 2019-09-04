شكرا لقرائتكم خبر عن فى هذا الحالات فقط يمكنك تناول الأدوية منتهية الصلاحية.. وأخرى تخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تاريخ انتهاء صلاحية الأدوية قد يعد الشغل الشاغل للعديد من الأشخاص فمجرد حتى اقتراب موعد انتهاء بعض الأدوية قد يتخلص منها الشخص سريعا.

إليك الأخبار التي يمكن أن توفر لك المال، وهى أنه بإمكانك تجاهل تاريخ انتهاء الصلاحية في العديد من الأدوية لسنوات، وفقًا للعديد من التقارير التى نشرها موقع " thehealthy" ، تحتفظ بعض الأدوية بقوتها بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

ماذا يعني تاريخ انتهاء الصلاحية؟

منذ عام 1979 ، تطلب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قانونًا من مصنعي الأدوية إدراج تاريخ انتهاء الصلاحية، ويعكس هذا التاريخ آخر نقطة يمكن فيها "للمصنع أن يضمن كامل فاعلية الدواء وسلامته"، وفقًا لما نشرته كلية الصحة بجامعة هارفارد.

لكن الأبحاث التي أجرتها إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) توضح أن 90 % من أكثر من 100 دواء - سواء كانت وصفة طبية أو بدون وصفة طبية - جيدة للاستخدام حتى 15 سنة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، فيما عدا بعض الأنواع.

ويكشف تقرير "Medscape " أن تواريخ انتهاء الصلاحية لا تشير إلى المدة التي يكون فيها الدواء "جيدًا" أو "آمن" للاستخدام، ونتيجة لذلك تقول السلطات الطبية بشكل موحد إنه من الآمن تجاهل معظم تواريخ انتهاء الصلاحية لفترة طويلة.

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أظهرت دراسة في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA) أن فعالية الدواء تمتد 15 سنة على الأقل بعد تواريخ انتهاء الصلاحية، مع بعض الاستثناءات.

متى يمكن تناول ادوية منتهية الصلاحية

أدوية يجب التخلص منها بعد انتهاء تاريخ الصلاحية

تتضمن الأدوية التي لا ترغب في استخدامها بعد تواريخ انتهاء صلاحيتها: