س و ج .. كل ما تريد معرفته عن مرض البهاق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر البهاق من الأمراض المزمنة التى تؤثر على لون الجلد وشكله، كما يتعرض المريض لحالة نفسية سيئة وقد يصاب بالاكتئاب، وضمن سلسلة موضوعات س و ج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن مرض البهاق وفقا لما ذكره موقع mayoclinic وهى.. س: ما هى أعراض مرض البهاق؟ س: ما هى أعراض مرض البهاق؟

بهاق ج: 1: فقدان لون الجلد وظهور بقع على أماكن مختلفة من الجسم وخصوصا الاماكن المعرضة للشمس. 2: ظهور الشعر الأبيض أو الرمادى على فروة الراس والحواجب والرموش. 3: قد يتعرض المريض لفقدان شبكية العين وتغيير لونها. Advertisements س: ما هى أسباب الاصابة بمرض البهاق؟ س: ما هى أسباب الاصابة بمرض البهاق؟

البهاق 1: قد يكون البهاق نتيجة اضطراب فى الجهاز المناعى، حيث يتسبب فى مهاجمة الخلايا الميلانينية في الجلد. 2: العوامل الوراثية تلعب دور كبير فى الاصابة بالبهاق. 3: التوتر والضغط النفسى والعصبى قد يزيد من خطر الاصابة بمرض البهاق. س: ما هو علاج مرض البهاق؟

س: ما هو علاج مرض البهاق؟ ج: عند ظهور بعض البقع البسيطة والتى تدل على بداية ظهور المرض يجب زيارة الطبيب فورا لوصف بعض الأدوية التى تحد من انتشار البهاق.

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