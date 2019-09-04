شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة وجع.. فى ذكرى وفاته "الأزمة القلبية" خطفت الكوميديان إبراهيم سعفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تميز بخفة دمه وموهبته وأدائه المبهر كما ساعده جسمه القصير وصوته المميز بتقديم أروع وأجمل الأدوار التى مرت على السينما المصرية، هو صاحب "الديك لهيطة" ، الفنان الراحل إبراهيم سعفان.

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان إبراهيم سعفان حيث توفى عن عمر يناهز 58 عاما بإمارة عجمان بالامارات، اثر أزمة قلبية حادة، وتم نقله للمستشفى ولكنه فارق الحياة ودفن فى مصر.



ابراهيم سعفان .

وفى هذا التقرير يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الأزمة القلبية التى تسببت فى وفاة الكوميديان إبراهيم سعفان وفقا لما ذكره موقع وهى:



الراحل ابراهيم سعفان

تحدث الازمة القلبية عندما يكون تدفق الدم إلى القلب مسدودا، فالانسداد في الغالب يكون نتيجة تراكم الدهون مما يسبب بعض الاعراض ومنها

1:ضغط شديد وألم بالصدر والذراعين ينتشر إلى الرقبة.

2:غثيان وعسر هضم وحرق شديد بالمعدة.

3:ضيق شديد فى التنفس.

4:التعب والإرهاق الشديد.

5:الشعور بالدوخة المفاجئة.

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ابراهيم سعفان

وهناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الاصابة بالأزمة القلبية ومنها:

1:التقدم فى السن يزيد من احتمالية الاصابة بالأزمات القلبية.

2:العوامل الوراثية، أى اصابة أحد أفراد الاسرة بالأزمة القلبية .

3:تسمم الحمل يسبب الازمة القلبية .

4:التدخين يسبب الازمات القلبية .

5:مرضى الضغط المرتفع أكثر عرضا للأزمات القلبية.

6:السمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم يسبب الازمات القلبية .

7:عدم ممارسة التمارين الرياضية.

8: ارتفاع نسبة السكر.

وينصح مرضى القلب بالمتابعة الدورية مع الطبيب منعا لحدوث أى مضاعفات وأزمات قلبية.