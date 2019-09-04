شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تمارين رياضية تعالج ارتفاع الكوليسترول.. منها الكارديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع الكوليسترول فى الدم من الحالات الطبية الشائعة التى يمكن أن تعرضك لخطر أكبر من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل تصلب الشرايين وآلام الصدر والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ووفقاً لموقع "Health change"، أن أحد أفضل طرق علاج ارتفاع كوليسترول الدم هو ممارسة الرياضة، حيث أن الرياضة تزيد من الكوليسترول الجيد وتقلل الدهون الثلاثية.

والكوليسترول هو نوع من الدهون يحدث بشكل طبيعي في الجسم، يتم إنتاجه بواسطة الكبد ويستخدمه الجسم لتصنيع الهرمونات والصفراء اللازمة للحفاظ على صحتنا.

تنشأ مشكلة الكوليسترول عندما يكون لديك الكثير منه في دمك، حيث يمكن أن يلتصق بجدران الشرايين ويسبب تضييقها أو انسدادها.

ينتقل الكوليسترول في الدم عن طريق نوعين من البروتينات: البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) وهذا يسمى الكوليسترول الجيد والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وهو الكوليسترول السئ الذى يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

الرياضة لخفض مستوى الكوليسترول في الدم

يعد ممارسة التمارين الرياضية من أفضل الطرق لإدارة ارتفاع الكوليسترول في الدم، وقد ثبت أنه يزيد من الكوليسترول الجيد ويخفض الدهون الثلاثية، لذا من المهم أن تحافظ على نشاطك البدنى.

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ويوصي مجلس تعزيز الصحة البريطانى (HPB) بما لا يقل عن 150 دقيقة من ممارسة التمارين المعتدلة في الأسبوع، لكن في بعض الأحيان، قد تكون هناك حاجة إلى 300 دقيقة على الأقل من التمارين أسبوعيًا لترى تغييرات مفيدة في مستويات الوزن والكوليسترول.

كلما طالت فترة ممارسة الشخص للرياضة وكلما زادت شدتها، زاد التأثير المحتمل على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

أشكال من التمارين لتحسين حالة الكوليسترول لديك:

تمارين الكارديو: من أهم التمارين التى تحسن صحة القلب وتشمل: الركض، نط الحبل وركوب الدراجات والسباحة.

-تدريبات القوة: هذه تمارين لبناء العضلات مثل القرفصاء، الضغط على العضلات.

-تمارين المرونة: هذه جزء لا يتجزأ من جميع برامج التمارين الجيدة ويجب أن يتم ذلك بعد كل تمرين.

-المفتاح للسيطرة على الكوليسترول الخاص بك هو الحفاظ على شدة التمرين.