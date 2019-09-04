شكرا لقرائتكم خبر عن ما لاتعرفه عن مرض "لايم" المنتشر بسبب عضة القراد بأفريقيا ..أعراضه وطرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن جون سانت جوليان 34 عامًا،أصيب بمرض "لايم" Lyme disease ، وهو مرض نادر الحدوث ينتشر فى إفريقيا، نتيجة عضة القراد.

وأشارت الصحيفة إلى أن "جون"، كان يتلوى من الألم بعد إصابته بمرض" لايم"، أثناء عمله لإطلاق جمعية خيرية في تنزانيا، بشرق إفريقيا في عام 2014، لمساعدة الناس على التعليم.



القراد المسبب لمرض لايم

بعد سنوات، بدأ ينهار، وأصبح غير قادر على تناول الطعام أو المشي لعدة أيام، سرعان ما بدأ جوليان يشعر بالإرتعاش، لكنه لم يصدق أنه مريض، وظن أن هذا نتيجة البرد، وضغوط الحياة.

بعد سنوات، في أكتوبر 2017، بدأ فى الإنهيار وتدهورت حالته، وأصبح غير قادر على تناول الطعام أو المشي لعدة أيام في وقت واحد.



يتالم جون نتيجة مرض لايم

وقالت الصحيفة، عاد سانت جوليان إلى أوروبا في أوائل العام الماضي، حيث تم تشخيص إصابته بمرض" لايم"، وهو عدوى بكتيرية تنتشر عن طريق "القراد"، خضع لعلاج تجريبي من خلال فصل الدم في ألمانيا، والذي يتضمن إزالة وترشيح وإعادة دم المريض لإزالة السموم.

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شعر سانت جوليان بضرورة العودة إلى تنزانيا في يناير، ومع ذلك، بعد أسبوع واحد فقط من العمل، أصيب بألم شديد وأصبح طريحًا في الفراش منذ ذلك الحين.

قال سانت جوليان في حديثه عن محنته، "كانت التجربة بمثابة الجحيم، لقد انتقلت من النشاط إلى السرير بنسبة 90 % من العامين الماضيين" ، "إنه ببساطة سجن داخل جسدك، والذى يشعرك بالألم كل يوم يشبه دفنك حيا، حيث تكون غير قادر على الحركة، أو التفكير، أو تهدئة نفسك.

وأضاف أنه لاحظ في وقت مبكر أنه قد تعرض للعض من بعض القراد، لكنه لم يعطيه الإهتمام الكافى لكى يجعله قلقا، بعد سنوات، كان يزور عائلته في بريطانيا عندما بدأ يشعر بالاحمرار، قد يستغرق الأمر أشهر أو سنوات قبل ظهور أعراض مرض "لايم"، ذهب سانت جوليان، إلى ألمانيا لزيارة عائلة زوجته فريتزي، حيث أمضى11يومًا في فندقه، غير قادر على المشي، أو تناول الطعام، ومحاربة تشنجات الساق الحادة.



عضة القراد بالجلد

ينتشر المرض عن طريق بعض القراد، ويحدث إلى جانب مرض "لايم" فى حوالى ربع الحالات، وفقا للمنظمة الوطنية للأمراض النادرة.

بعد قضاء سنة داخل السرير، سافر في النهاية إلى هامبورج للعلاج المتخصص مع زوجته وابنهما أزلان.

أكدت "فريتزي"، أن زوجها لديه تأمين صحي، "لكنه لا يغطي أكثر من 21 يومًا من المضادات الحيوية، بالإضافة إلى علاجات الطوارئ"، حيث خضع لفصل الدم، كما تم إعطاؤه المضادات الحيوية، والتي يوصي بها كل من هيئة الصحة العامة بانجلترا "NHS"، ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لمرض "لايم".