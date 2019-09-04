سعيد العطر: الإمارات تجمع العالم بالحب والشغف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال سعيد العطر، المدير العام للمكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في كلمته الافتتاحية لفعالية "تحقيق المستحيل" التي استضافتها دبي، إن لغة الإنجاز وتحقيق الطموحات هي لغة إنسانية مشتركة نتحدث بها جميعاً وتجتمع عليها القلوب مهما اختلفت الألسن.

وأضاف "العطر" أمام أكثر من 10 آلاف مشارك من 46 دولة أن "قصة نجاح دولة الإمارات ودبي قامت على بلوغ إنجازات غير مسبوقة، كانت تصنف في خانة الأحلام، وعلى تحويل المستحيل إلى واقع، وهي بالفعل قصة حقيقية من قصص تحقيق المستحيل التي أصبحت نموذجاً عالمياً للإنجاز والإبداع، وتحويل التحديات إلى فرص لصناعة المستقبل، وها هي دولة الإمارات تضم أكثر من 180 جنسية يعيشون بسلام وتسامح رغم كل الاختلافات الدينية والعرقية والثقافية".

وقال العطر: "إن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جعلت المستحيل ممكناً، لأنه وضع دائماً أهدافاً استراتيجية بعيدة، وتخيّل المستقبل الذي أراده لوطنه وشعبه، وصممه ومكّن كلّ من حوله، فصنع المستقبل الذي يطمح إليه بدل أن ينتظره".

وقدّم الدورة التحفيزية الأكبر من نوعها، التي أقيمت في قاعة كوكا كولا أرينا في سيتي ووك بدبي، توني روبنز، الخبير العالمي في مجال التحفيز وتطوير الذات وتمكينها وصقل المهارات، إلى جانب كلٍ من برينس EA المتحدث المعروف عالمياً، ونيك فيوتش، المتحدث التحفيزي المعروف، ومعتز مشعل، رائد الأعمال، والمغنية أليشا كيز، صاحبة المؤلفات الأكثر مبيعاً، والداعمة لعديد من القضايا الإنسانية.