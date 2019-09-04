شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة البحرينية تعلن عن ساعات العمل بالمراكز الصحية فى عاشوراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن مواعيد العمل بالمراكز الصحية خلال إجازة عاشوراء، حيث ستكون ساعات العمل بالمراكز الصحية المحرق الشمالى، ومركز حمد كانو بالرفاع ويوسف عبدالرحمن إنجنير على مدار (24) ساعة.

ووفقا لما تم نشره فى وكالة الأنباء البحرينية، ساعات العمل بالمراكز الصحية، النعيم، محمد جاسم كانو "دوار 17" ، سترة والشيخ جابر الصباح بباربار ستكون من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً، وخلال الفترة المسائية طوال أيام الإسبوع من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 12 ليلاً.

كما سيقدم قسم الطوارئ والحوادث والصيدلية التابعة له بمجمع السلمانية الطبى خدماتهم للجمهور الكريم على مدار 24 ساعة، فى حين ستكون العيادات الخارجية مغلقة خلال العطلة، أما أوقات الزيارة ستكون بمجمع السلمانية الطبى من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة الثامنة مساءً.