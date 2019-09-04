شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عوامل تقودك للإصابة بالشلل.. أهمها مرض السكر والتدخين وارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "boldsky "، أن الشلل هو حالة تفقد فيها أجزاء جسمك وظائفها العضلية، يمكن أن يكون الشلل مؤقتًا أو دائمًا، ويمكن أن يصيبك ثم تشفى منه، يمكن أن تكون الحالة جزئية، أو كاملة، ويمكن أن تؤثر عليك في أي وقت في حياتك.

وأضافت الصحيفة، تتطور الحالة عندما تكون العلاقة بين المخ والعضلات مضطربة، يمكن أن يسبب الشلل مشاكل في التنفس، والكلام، ونقص في الاستجابة الجنسية، يفرق الأطباء بين نوع الشلل حسب موقعه، أو شدتهن أو تشنجه ومدته، يتطور الشلل الشديد، أو التشنجي، عندما تكون عضلاتك ضيقة ومتشنجة.



التدخين

أسباب الشلل..

تحدث هذه الحالة بسبب تلف في الجهاز العصبي، وخاصة الحبل الشوكي، يمكن أن يحدث الشلل أيضًا بسبب انسداد الشريان في رقبتك، أو دماغك، مما قد يؤدي إلى حدوث جلطة دماغية، يولد بعض الناس مشلولين في حين أن آخرين يصابون به بسبب حادث أو حالة طبية.

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بعض الأسباب الشائعة للشلل، باستثناء السكتة الدماغية، هي: التصلب المتعدد، العيوب الخلقية الوراثية،ما بعد شلل الأطفال، الشلل الدماغي.



مرض السكر

عوامل خطر الإصابة بالشلل..

مرضى السكر، المدخنين، الأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، الأفراد الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكولسترول في الدم، الأشخاص الذين يعانون من نمط حياة خالية من الحركة، إذا كان لديك تاريخ عائلي من الشلل، فأنت عرضة لخطر الشلل.