رجيم سحري يعتمد على البيض للتخلص من السمنة

إذا كنت تبحثين عن حلول مجدية للتخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون العنيدة المتراكمة في الجسم التي يصعب التخلص منها ننصحك من خلال هذا المقال بالاعتماد على البيض بوصفه نوعاً من الأنظمة الغذائية المفيدة للجسم التي تمده بالبروتين والأحماض الأمينية التي تعزز من عملية التمثيل الغذائي، وإليك في السطور التالية فوائد البيض في إنقاص الوزن وكيفية تطبيق رجيم البيض المسلوق بالتفصيل.



أولاً: فوائد البيض المسلوق في إنقاص الوزن ومحاربة السمنة



- يعمل على تقليل السعرات الحرارية المتاحة خلال اليوم وتقليل الاستهلاك للسعرات.

- الشعور بالشبع طوال اليوم.

- يعمل البيض على إنقاص الوزن خلال ثمانية أسابيع في حال تناوله على وجبة الفطور.

- البيض قليل السعرات الحرارية؛ حيث تحتوي البيضة الواحدة على ٧٥ سعراً حرارياً.

- يحتوي على الأحماض الأمينية والبروتين، وبالتالي يعزز من عملية التمثيل الغذائي.

- استقرار استجابة الجلوكوز والأنسولين في الدم.



ثانياً: طريقة تطبيق رجيم البيض المسلوق خلال الأسبوع الأول



اليوم الأول



وجبة الإفطار:

2 بيضة مسلوقة وشريحة توست أسمر وحبة من الخيار.

وجبة الغداء:

طبق فاكهة مشكل من البرتقال والكمثرى والتفاح.

وجبة العشاء:

بيضة مسلوقة وعلبة من الزبادي الخالي من الدسم وثمرة من الجريب فروت.



اليوم الثاني



وجبة الإفطار:

بيضة مسلوقة وكوب من عصير البرتقال الطازج دون سكر.

وجبة الغداء:

ربع دجاجة مشوية دون جلد مع طبق من السلطة.

وجبة العشاء:

كوب من الحليب الخالي من الدسم مع ثمرة تفاح.



اليوم الثالث



وجبة الإفطار:

بيضة مسلوقة مع ثمرة برتقال.

وجبة الغداء:

قطعة من اللحم المشوي مع شرائح الخيار والطماطم.

وجبة العشاء:

2 بيضة مسلوقة دون إضافات.

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اليوم الرابع



وجبة الإفطار:

بيضة مسلوقة وكوب من عصير البرتقال وتناول شريحة توست أسمر.

وجبة الغداء:

علبة من التونة مع طبق من السلطة.

وجبة العشاء:

2 بيضة مسلوقة مع علبة من الزبادي الخالي من الدسم.



اليوم الخامس



وجبة الإفطار:

ثمرة من التفاح وكوب من الحليب الخالي من الدسم.

وجبة الغداء:

طبق صغير من الكفتة المشوية وشرائح الخيار والخس.

وجبة العشاء:

2 بيضة مسلوقة وثمرة من الجريب فروت.



اليوم السادس



وجبة الإفطار:

بيضة مسلوقة وقطعة من التوست، و7 ملاعق من الفول.

وجبة الغداء:

طبق من الجبنة القريش مع شرائح الطماطم والخيار والخبز الأسمر.

وجبة العشاء:

علبة من الزبادي الخالية من الدسم مع عصير ليمون.

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