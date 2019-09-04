شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه.. الكوكايين يدمر الجينات فى الدماغ ويسهم فى إدمانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن استخدام الكوكايين المزمن قد يدمر الجينات في دماغك ويسهم في تغييرها ليجعلها مدمنة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت الأبحاث التي أجريت على الفئران أن الجينات الموجودة في الحصين ، وهي جزء من الدماغ مسئول عن الذكريات والتعلم، كانت أكثر نشاطًا عند استخدام الكوكايين يوميًا.

ويعتقد العلماء أنه عندما تكون هذه الجينات "نشطة"، فإن دماغ متعاطي المخدرات يخلق روابط أقوى بين الدواء والبيئة التي يتناولونها، مما يخلق ذكريات وهمية إيجابية ويجعلهم أكثر عرضة للاستخدام مرة أخرى ، بما يعنى يؤكد عملية الإدمان.

وقال الفريق من جامعة ولاية ميشيجان، إن النتائج قد تؤدي إلى تطوير علاجات تستهدف الجينات مع علاجات الإدمان التقليدية، وقد تكون الأفيونيات هي السبب الرئيسي لوباء الجرعة الزائدة في الولايات المتحدة ، لكن تعاطي الكوكايين ووفياته في تزايد أيضًا.

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وتضاعف عدد الوفيات المرتبطة بالكوكايين من 5892 في عام 2014 إلى 11316 في عام 2016، وفقًا لتقرير صدر عام 2018 من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأظهرت العديد من الدراسات أن جين FosB - والجينات المماثلة المرتبطة به - يشفر البروتينات التي تتصاعد بسرعة في مناطق معينة من الدماغ بعد أن يستخدم شخص ما دواء الادمان مثل الكوكايين.

وأضاف الباحثون ان مناطق الدماغ هذه ترتبط بالذكريات والاستجابات السلوكية للعقاقير ، مثل الشعور بالمكافآت بعد تناولها.