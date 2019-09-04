شكرا لقرائتكم خبر عن لو مضغوط.. 5 فوائد لصحتك من استخدام الكرة الإسفنج لتخفيف التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإجهاد انتشر للغاية هذه الأيام، حتى لحظة استيقاظك، ومع مرور اليوم، فإن مستويات الإجهاد تصل لأعلى مستوياتها أيضًا.

في حين أنه من السهل فى بعض الأحيان التحكم في الإجهاد، إلا أنه من السهل أن يؤثر على حياتك وصحتك، بل أيضًا على الأشخاص المحيطين بك، سواء كانوا أفرادًا أو عائلة.

هناك الكثير من الطرق للتخلص من الإجهاد غير الضروري أحدها الضغط على الكرات الإسفنج، ووفقا لتقرير موقع " mentalhealthadvise" يمكن أن تساعدك هذه الكرات الصغيرة على تقليل إجهادك على الفور وعلى نحو فعال، وإليك بعض الفوائد الصحية لضغط كرات الإجهاد.

تخفيف التوتر

نعلم جميعا أن الإجهاد أمر كارثى لصحتك، في حين أننا نعتقد أنه من الصعب خفض التوتر دون تناول الأدوية، فإن كرات الإجهاد تجعل الأمر أسهل، تمامًا مثل طريقة التأمل، فعند الضغط على كرة الإجهاد، تشد جميع عضلات معصمك وذراعك، وعندما تحرر الضغط، تعود العضلات إلى وضع الاسترخاء.

تحويل عقلك عن التوتر

تركيز عقلك على الضغط على الكرة وكل شيء آخر سوف يتلاشى من تلقاء نفسه، ولفترة من الوقت، سوف تنسى كل ما يحدث من حولك، و عقلك لن يفكر في المشاكل المزعجة بعد الآن.

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تحفيز الأعصاب

هناك أعصاب لا حصر لها في يديك ترتبط مباشرة مع عقلك، وعندما تضغط على الكرة، يتم تحفيز هذه الأعصاب مما يحفز الجهاز العصبي الكامل.



كرات الضغط

تمارين الجسم

هل تعلم أن الأعصاب في جسمك تربط جميع أجزاء الجسم مع بعضها البعض؟ على الرغم من أنك تعتقد أن يديك تمارس فقط بواسطة كرات الإجهاد، فإن الأمر ليس كذلك، فهو تحفز أعصاب الجسم .

منع الإصابات البدنية المتكررة

بعض الأنشطة اليومية مثل الكتابة ولعب الآلات الموسيقية قد تلحق الضرر بك، ولكن هذا التمرين سيمنع الإصابات اليومية لأنها تبقى يديك مرنة وسليمة.