ما الفرقُ بين السيليكون والمحلول الملحيّ في زراعة الثّدي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قبل اللّجوء لعمليّات زرع الثّدي، لا بدّ أنْ تتحرّي الدّقّة وتختاري ما هو أفضل؛ لأنّه قرار خطير سيؤثّر لاحقًا على صحّتكِ وشكلكِ ونفسيتكِ أيضًا.
لذلك يجب أنْ تفكري بهدوء وتروٍ، وتعرّفي أكثر عن طرق زراعة الثّدي، وتقارني بينها لتختاري الأفضل، لأنّ الاختيار الخاطئ قد يمثّل خطورة عليكِ، وقد لا ينفع النّدم على قراركِ أو التراجع وقتها.
في الفيديوغراف التالي نعرض لك الفرق بين حشوة الثّدي السيلكون، وحشوة المحلول الملحيّ..
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