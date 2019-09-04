علماء: معظم مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والوفيات حول العالم يمكن تحسينها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يعود أكثر من 70% من أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) والوفيات في جميع أنحاء العالم إلى عدد صغير من عوامل الخطر الشائعة ولكن القابلة للتعديل.
وكشفت دراسة دولية كبيرة ، شملت أكثر من 155000 شخص في 21 دولة ، أن بعض المخاطر هي نفسها في جميع أنحاء العالم ، مثل ارتفاع ضغط الدم أو التعليم المنخفض، ولكن هناك مخاطر أخرى تختلف حسب مستوى التنمية الاقتصادية للبلد ، مثل تلوث الهواء وسوء النظام الغذائي الذي يؤثر على الصحة بشكل أكبر في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل.
عوامل الخطر الأربعة عشر القابلة للتعديل التي تشكل 70% هي عوامل التمثيل الغذائي مثل ارتفاع ضغط الدم ، الدهون في الدم ، والسمنة في البطن ؛ العوامل السلوكية بما في ذلك التدخين ، والنظام الغذائي ، والنشاط البدني ، واستهلاك الكحول ، وكمية الملح ؛ قوة قبضة اليد، والعوامل النفسية والاجتماعية مثل التعليم والاكتئاب ، والعوامل البيئية لتلوث الهواء الداخلي والخارجي.
وفي البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض ، كانت عوامل الخطر المتمثلة في تدني مستوى التعليم ، وسوء التغذية ، وتلوث الهواء الداخلي نتيجة استخدام الوقود الصلب.
وتم العثور على ارتفاع ضغط الدم ليكون أكبر عامل بين العوامل الأيضية، وكان انخفاض مستوى التعليم هو أكبر عامل خطر ، وكان تلوث الهواء أهم عامل خطر على مستوى المجتمع.
وقاد البحث ، الذي تم تقديمه اليوم في الجمعية الأوروبية لأمراض القلب ونشره في The Lancet ، باحثون من معهد أبحاث صحة السكان (PHRI) بجامعة McMaster وعلوم هاملتون الصحية في هاميلتون ، كندا.
أكثر من 38 باحثًا من 21 دولة حول العالم ، بما في ذلك خمسة من كندا ، هم مؤلفون للبحث من دراسة علم الأوبئة الريفية في المناطق الريفية (PURE)وهى أول دراسة عالمية لقياس المعلومات نفسها بنفس الطريقة عبر القارات الخمس.
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