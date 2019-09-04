شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس يصيب عضلة القلب قد يعرضك لخطر الوفاة وأعراضه تشبه الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخلط كثير من الناس بين أعراض الأنفلونزا وأعراض الإصابة بالتهاب عضلة القلب الفيروسى، حيث تتشابه الأعراض، ولكن التهاب عضلة القلب الفيروسي من الأمراض التى قد تسبب الوفاة إذا لم يتم اكتشافها، وفقاً لموقع " Health Change".

إذا كنت تعاني من ألم فى الصدر وضيق في التنفس أو تورم في القدمين والكاحلين بعد نوبة من الأنفلونزا أو العدوى الفيروسية، يجب عليك زيارة الطبيب لاستبعاد الإصابة بمرض القلب القاتل والذى يسمى التهاب عضلة القلب الفيروسي.

الأشخاص الذين يعانون من التهاب عضلة القلب الفيروسي الخفيف قد لا يشعرون بأي أعراض على الإطلاق لكن مع تفاقم الحالة قد يتعرضون لأزمة قلبية أو فشل القلب الحاد (اعتلال عضلة القلب المتوسع).

ووفقًا لقسم جراحة القلب في المركز الوطني للقلب بسنغافورة (NHCS) فإن التهاب عضلة القلب الفيروسي قد يكون السبب وراء عدد كبير من الوفيات المفاجئة غير المبررة في الشباب الذين يتمتعون بصحة جيدة.

وذلك لأن مرضى التهاب عضلة القلب الفيروسي يمكن أن يعتقدوا أنهم مصابون بالأنفلونزا بسبب الأعراض الأولية الشبيهة بالأنفلونزا مثل الحمى والتعب وخفقان القلب.

بالنسبة للنساء اللائي يصبن بالتهاب عضلة القلب الفيروسي في الشهر الأخير من الحمل، يمكن أن يتطور الأمر إلى حالة ضعف في القلب تدعى اعتلال عضلة القلب قبل الولادة.

ما هو التهاب عضلة القلب الفيروسي؟

التهاب عضلة القلب هو التهاب في عضلة القلب بسبب التهاب فيروسي، إنه يضعف قدرة القلب على ضخ ما يكفي من الدم في جميع أنحاء الجسم وينتج عنه عدم انتظام ضربات القلب واحتمال فشل القلب.

Advertisements

وتشمل الفيروسات الشائعة التي تصيب القلب فيروس الأدينو (فيروس البرد الشائع) وفيروس الحصبة الألمانية (الحصبة الألمانية) وفيروس كوكساكي ب (وهو فيروس يسبب أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا).

أعراض التهاب عضلة القلب الفيروسي

قد تبدأ بأعراض خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا مثل الحمى، ولكن مع ضعف عضلة القلب بسبب العدوى الفيروسية ، قد تواجهك:

-ألم في الصدر.

-ضيق في التنفس (في الراحة أو أثناء النشاط البدني).

-ضربات القلب غير طبيعية (عدم انتظام ضربات القلب).

-تورم الساقين والقدمين والكاحلين (الوذمة).

-التعب والضعف.