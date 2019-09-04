شكرا لقرائتكم خبر عن تناول المشروبات الغازية الدايت يوميا يزيد خطر الإصابة بنوبة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة كبيرة أن تناول مشروبين يوميًا من المشروبات الغازية يزيد خطر الوفاة بين الشباب بمقدار الربع.

وأوضحت الصحيفة "thesun" أن عشاق المشروبات الغازية الدايت، فرصتهما فى الوفاة بنوبة قلبية، أو بالسكتة الدماغية أكثر من النصف، مقارنة بأولئك الذين يتجنبون تناولها.



المشروبات الغازية الدايت تعرضك لمخاطر القلب والسكتة الدماغية

وقال الخبراء إن النتائج الأوروبية "المهمة"، التى شملت أكثر من 450 ألف شخص كانت مثيرة للقلق، وحثوا البريطانيين على التخلى عن المشروبات الغازية والتحول إلى الماء، وجد بحث لمنظمة الصحة العالمية، أن أخطار المحليات ​الصناعية تزيد بمقدار 3 أضعاف، المشروبات السكرية العادية.

مشروبات الدايت "أسوأ"...

وأشارت إلى أن التحول إلى المنتجات الخالية من السكر، مثل المشروبات الغازية الدايت، يمكن أن يكون بنفس القدر من الضرر، إن لم يكن أسوأ.

وأجريت الدراسة من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان فى فرنسا، وهى جزء من منظمة الصحة العالمية.

وقال الباحث البارز الدكتور نيل مورفى: "كانت الملاحظة المذهلة فى دراستنا هى أننا وجدنا علاقة لكل من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر، والمُحلاة صناعياً، وخطر الوفاة، و"وقالت ربما يكون من الحكمة الحد من استهلاك جميع المشروبات الغازية، والاستعاضة عنها ببديل صحى، مثل الماء.

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وأوضح البروفيسور ميتشل إيلكيند، الرئيس القادم فى جمعية القلب الأمريكية، تتبع البحث المشاركين لمدة 16 عامًا، بما فى ذلك البريطانيين، وهو أكبر دراسة من نوعها.

ووجدت أن فرص الوفاة المبكرة ارتفعت بنسبة 8% لأولئك الذين تناولوا المشروبات السكرية مرتين يوميًا، لكن بالنسبة لأولئك الذين يتناولون كوبين من المشروبات الغازية الدايت ​​كل يوم، ارتفع الخطر بنسبة 26%، كما شهدت هذه المجموعة أن فرصتهم فى الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، ترتفع بنسبة 52%.

وحث البروفسور ميتشل إيلكيند، الرئيس الجديد لجمعية القلب الأمريكية، الناس على التخلص من المشروبات الغازية، وذلك خلال انعقاد مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب فى باريس.



المشروبات الغازية الدايت تزيد خطر الاصابة بامراض القلب

وأكد ضرورة شرب الماء، وتجنب المشروبات المحلاة بالسكر، وتوخى الحذر بشأن المشروبات المحلاة صناعيا.

وتشير الأبحاث السابقة إلى أن المحليات قد تؤثر على صحة الأوعية الدموية، ومخاطر الخرف، وتؤدى أيضًا إلى زيادة الوزن، كما أنها تؤثر على مستويات السكر في الجسم، والهرمونات الرئيسية، مثل الأنسولين.

وقال البروفيسور جيريمى بيرسون، المدير الطبى المشارك فى مؤسسة القلب البريطانية: "يظهر هذا البحث الجديد أن الأشخاص الذين يشربون بانتظام المشروبات الغازية المحلاة لديهم مخاطر أعلى بشكل طفيف إجمالى للوفاة نتيجة أمراض القلب والدورة الدموية، وينصح بتناول الماء، والشاى، أو القهوة غير المحلاة.