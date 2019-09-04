الوفاة المبكرة تهدد محبي المشروبات الغازية

كشفت دراسة جديدة أن استهلاك المشروبات الغازية، سواء كانت محلاة بالسكر أو مواد التحلية الصناعية، قد يزيد من خطر الوفاة المبكرة.

وفي دراسة تتبعت أكثر من 400 ألف بالغ أوروبي لأكثر من 16 عاما، زاد خطر الوفاة المبكرة لدى أولئك الذين تناولوا كوبين أو أكثر من المشروبات الغازية يوميا.



قال نيل ميرفي، أحد معدي الدراسة وهو باحث في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان: "نتائجنا الخاصة بالمشروبات الغازية المحلاة بالسكر تقدم مزيدا من الدعم للدعوة للحد من الاستهلاك واستبدالها بمشروبات صحية أخرى ويفضل أن تكون المياه".



وأضاف ميرفي، وفقا للتقرير المنشور في دورية جاما للطب الباطني: "بالنسبة للمشروبات الغازية المحلاة صناعيا، نحتاج الآن إلى فهم أفضل للآليات التي قد تكمن وراء هذه الصلة، ونأمل أن تحفز دراسة مثل دراستنا هذه الجهود".

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ورأى أن المشروبات الغازية نفسها قد لا تكون الأساس لهذه الصلة، موضحا أن "النتائج الجديدة لا تعني أن المشروبات الغازية تسبب الموت المبكر، لأنه في هذه الأنواع من الدراسات هناك عوامل أخرى قد تكون وراء الصلة التي لاحظناها، مثلا قد يكون الاستهلاك المرتفع للمشروبات الغازية مؤشرا على اتباع نظام غذائي غير صحي".



لإلقاء نظرة فاحصة على العلاقة المحتملة بين المشروبات الغازية والوفاة المبكرة، فحص ميرفي وزملاؤه البيانات الواردة في الدراسة الاستقصائية الأوروبية عن السرطان والتغذية، وهي دراسة متعددة الجنسيات تابعت المشاركين من 1992 إلى 2000.



وقيمت الدراسة النظام الغذائي في البداية بما في ذلك استهلاك المشروبات الغازية، كما أجاب المشاركون عن استبيانات عن نمط الحياة تناولت عوامل، مثل المستوى التعليمي وعادات التدخين وتناول الكحول والنشاط البدني.



واستبعد الباحثون المشاركين الذين كانوا يعانون بالفعل من حالات مثل السرطان وأمراض القلب والسكري في بداية الدراسة، وكذلك أولئك الذين لم يقدموا بيانات عن استهلاك المشروبات الغازية.



وعندما حلل الباحثون بياناتهم، مع مراعاة العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الوفاة، مثل مؤشر كتلة الجسم والتدخين، وجدوا أن المشاركين الذين تناولوا كوبين أو أكثر من المشروبات الغازية يوميا كانوا أكثر عرضة للموت المبكر بنسبة 17%، مقارنة بأولئك الذين شربوا أقل من حصة واحدة من المشروبات الغازية في الشهر.

