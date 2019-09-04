شكرا لقرائتكم خبر عن تناول التوت البرى بكثرة يساعد فى الحفاظ على القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد باحثون بريطانيون أن تناول 150 جراما من التوت البرى يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 15%.

وقال فريق بحثى بقسم التغذية والطب الوقائى بكلية طب الأطفال فى جامعة أنجليا ببريطانيا إنه يجب إدراج التوت الأزرق والتوت البرى فى الاستراتيجيات الغذائية للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة بين المجموعات المعرضة للخطر.

وبدأ الفريق البحثى معرفة ما إذا كان تناول التوت الأزرق له أى تأثير على متلازمة الأيض والتى تضم 3 على الأقل من عوامل الخطر التالية، ضغط الدم المرتفع وارتفاع مستوى السكر فى الدم وزيادة نسبة الدهون فى الجسم، خاصة حول منطقة الخصر، فضلا عن مستويات منخفضة من "الكوليسترول الجيد"، ومستويات عالية من الدهون الثلاثية.

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التوت البرى

وقال البروفسور إيدن كاسيدى كبير الباحثين فى كلية "نوريتش" الطبية بجامعة كاليفورنيا الأمريكية: "ترتفع الإصابة بمرض التمثيل الغذائى بشكل متزايد نتيجة لارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب، السكتة الدماغية، ومرض السكرى، وغالبا ما توصف العقاقير المخفضة للكوليسترول والأدوية الأخرى للمساعدة فى السيطرة على هذا الخطر".

وفى محاولة لمعرفة تأثير تناول التوت البرى على الصحة أجرى الباحثون أبحاثهم على 138 شخصا يعانون من زيادة فى الوزن والبدانة، تراوحت أعمارهم ما بين 50 و75، مع متلازمة التمثيل الغذائى، ونظر الباحثون فى فوائد تناول أجزاء بواقع 150 جراما (وهو ما يمثل كوبا)، مقارنة مع أجزاء 75 جراما (نصف كوب) من التوت الأزرق فى صورة مجففة بالتجميد، وأعطيت مجموعة العلاج الوهمى بديلا بلون بنفسجى مصنوعا من الألوان النكهات الصناعية.

ووجد الباحثون أن تناول كوب واحد من التوت يوميا، أدى إلى تحسن مستمر فى وظائف الأوعية الدموية، ما يجعل الفرق كافيا للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تراوحت ما بين 12 إلى 15%.