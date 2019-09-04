السّكتة الدماغيّة.. إشارات تُحذّركِ منها وعواقبها موت الفجأة! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ذكرت العديد من الدراسات الطبية أنّ هناك مجموعة من المؤشرات الصحية الطارئة التي يتوجّب عليكِ عدم تجاهلها عندما تشعرين بها، لأنّها قد تكون مقدّمة لإصابتكِ بسكتة دماغية.

وبحسب الأطباء؛ فإنّ السّكتة الدماغية قد تتعرّضين لها بسبب نقص تدفّق الدّم وتغذيته إلى أحد أجزاء الدماغ، والذي يؤدّي إلى موت الخلايا، وتشمل نوعين رئيسيين: السّكتة الدماغية الإقفارية، وهي بسبب نقص تدفّق الدّم، والسّكتة الدماغية النزفية، وهي بسبب النزيف الدماغيّ.

الفيديو التالي يعرض لكِ مجموعة من المؤشرات التي فيما لو تعرّضت لها، عليك باستشارة الطبيب فورًا، لأنّ عواقبها قد تُنهي حياتكِ فجأة.