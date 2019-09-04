فيديو معلوماتى.. أسباب زيادة صداع طفلك فى بداية العام الدراسى وطرق العلاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دخول المدار.، تزداد شكاوى الأطفال بالصداع، لأسباب عديدة منها تغير العادات فى الاستيقاظ والنوم والضغوط النفسية التى تضاف إليه بسبب الدراسة، فى هذا الفيديو المعلوماتى نقدم عددا من الأسباب وراء زيادة صداع الأطفال فى الدراسة ونصائح للعلاج والوقاية، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك". أسباب زيادة صداع الطفل فى بداية العام الدراسى:

أسباب زيادة صداع الطفل فى بداية العام الدراسى: -التغيير المفاجئ فى جدول النوم والاستيقاظ. - الضغوط الاجتماعية والدراسية الجديدة. أعراض صداع الأطفال:

أعراض صداع الأطفال: -ألم شديد فى الرأس. - شحوب الوجه. -الشعور بالضيق. - الحساسية من الضوء والضوضاء. Advertisements - فقدان الشهية. -الغثيان والقىء أحياناً.

علاج صداع الأطفال:

علاج صداع الأطفال: يشفى من تلقاء نفسه خلال ساعتين أو يمكن لفترة نوم قصيرة فى منتصف النهار أن تعالجه. نصائح لعلاج الصداع والوقاية منه:

نصائح لعلاج الصداع والوقاية منه: -تناول 3 وجبات يومياً مع سناكس صحية بين الوجبات. -شرب 8 أكواب من الماء يومياً. - ممارسة الرياضة 3 مرات فى الأسبوع. -النوم 8 ساعات كل ليلة. - نظام غذائى غنى بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين.

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