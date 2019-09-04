شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك انتفاخ وصداع.. قد تكون مصابا بمتلازمة الأمعاء المتسربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتفاخ..تشنجات فى البطن..صداع نصفى..إرهاق.. من الأعراض الشائعة التى قد تحدث لك دون أن تدرك أنها من أعراض متلازمة الأمعاء المتسربة أو نفاذية الأمعاء، فى هذا التقرير نتعرف على تسرب الأمعاء وكيف يحدث وما علاجه، وفقاً لموقع "Daily mirror".

ومتلازمة الأمعاء المتسربة تعنى زيادة فى نفاذية جدار الأمعاء، حيث ان داخل القناة الهضمية لدينا، توجد بطانة تشكل حاجزًا مشدودًا، هذا الحاجز يتحكم في المواد التي تدخل مجرى الدم.

وعندما يتعرض هذا الحاجز للخطر، فإنه يسمح للغذاء والسموم ومسببات الأمراض غير المهضومة جزئيًا (البكتيريا)- والتي لن يتم امتصاصها عادة - بالدخول في مجرى الدم لدينا.



متلازمة الامعاء المتسربة

أعراض متلازمة الأمعاء المتسربة

سوف يعاني المصابون بهذا المرض عادة بدرجات متفاوتة من الانتفاخ والغازات والتشنجات، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية أكثر حدة.

ويعتقد الأطباء أن هذا المرض قادر على التسبب في مجموعة كبيرة من المشكلات الأخرى مثل: الحساسية الغذائية وعدم تحملها والصداع النصفي ومتلازمة التعب المزمن والحالات الالتهابية مثل الربو والأكزيما.

يمكن أن تؤدي الأطعمة غير المهضومة والبكتيريا التي تمر عبر بطانة الأمعاء المهشمة إلى استجابة مناعية، والتي يقول بعض الخبراء إنها قد تؤدي إلى الحساسية أو عدم تحمل بعض الأطعمة.

كما إن مرض كرون وسيلياك يمكن أن ينشأ أو يزداد سوءًا بسبب الأمعاء المتسربة.

وعوامل نمط الحياة الخاطئة يمكن أن تكون هي الأخرى المسؤولة عن متلازمة الأمعاء المتسربة.

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علاج متلازمة الأمعاء المتسربة

- القضاء على الأطعمة التي تسبب الالتهابات

تتغذي البكتيريا السيئة على السكر، لذا قلل من الكمية التي تتناولها أو تشربها من السكر .

ابتعد أيضاً عن الجلوتين والألبان فغالباً ما يكونان السبب وراء جعل الأمعاء المتسربة أسوأ.

- تناول أطعمة غنية بالبروبايوتيك

الأطعمة الغنية بالبروبايوتيك أو البكتيريا الجيدة مثل: الزبادى واللبن الرايب، تساعد على توازن مستويات البكتيريا في أمعائك.

-تقليل العادات الضارة

لا يمكنك دائمًا تجنب تناول المضادات الحيوية، ولكن عليك التحدث إلى طبيبك إذا كنت تتناولها بانتظام حيث إنها مرتبطة بإضعاف بطانة الأمعاء.

قد تجد أيضًا أن الأعراض تتحسن عن طريق تقليل التوتر.